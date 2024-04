ATP-Masters Monte Carlo: Struff dreht Partie gegen Baez

In der Auftaktrunde beim ATP-Masters-Turnier in Monte Carlo steigerte sich Jan-Lennard Struff nach schwachem Beginn deutlich und besiegte den Argentinier Sebastian Baez nach großem Kampf in drei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.04.2024, 16:45 Uhr

© Getty Images Mit enormem Kampfgeist drehte Jan-Lennard Struff in Monte Carlo die Begegnung gegen Sebastian Baez.

In ihrer ersten Begegnung auf der Tour legte Jan-Lennard Struff in der ersten Runde des Masters-Turniers in Monte Carlo gegen den Argentinier Sebastian Baez einen Kaltstart hin. Nach sofort abgegebenem Aufschlagspiel lag der Warsteiner beim Stand von 0:2 auch in seinem zweiten Service-Game mit 0:40 zurück, konnte das Spiel aber noch drehen. Dennoch ging die Taktik des 33-jährigen, mit hohem Risiko die Ballwechsel möglichst kurz zu halten weiterhin nicht auf, da die Fehlerquote viel zu hoch war. Ohne weiteren Spielgewinn musste der deutsche Davis-Cup-Spieler den ersten Satz gegen den grundsolide agierenden Baez abgeben.

Zu Beginn des zweiten Akts steigerte sich Struff und konnte die Anzahl an Fehlern deutlich reduzieren. Dabei nahm der Davis-Cup-Spieler seinem 23-jährigen Gegner sofort das Service ab, musste aber postwendend seinen eigenen Aufschlag ebenfalls abgeben. Im achten Spiel schaffte Baez das Break und transportierte den Vorsprung zur 5:3-Führung. Als der Argentinier zum Match servierte, sah sich dieser einem schnellen 0:40 gegenüber und musste sein Service mit dem zweiten Breakball abgeben. In der Folge waren die Spiele hart umkämpft und es ging in den Tiebreak. Dort packte Struff ab dem Stand von 3:3 mit vier Punktgewinnen in Folge zu und fixierte mit einem gefühlvollen Vorhand-Volleystopp den Satzausgleich.

Im Entscheidungssatz hielt Struff sein erstes Aufschlagspiel und sollte im folgenden Game ein Drama erleben. Insgesamt acht Break-Chancen konnte er nicht verwerten, ehe Baez mit seinem ersten Spielball den Ausgleich herstellen konnte. Dennoch glaubte der DTB-Spieler weiterhin an seine Chance und schaffte im achten Spiel das Break. Von nun an war Struff nicht mehr zu bremsen und sicherte sich die nächsten beiden Spiele zum 1:6, 7:6 (3), 6:2-Erfolg nach 2:24 Stunden.

In der zweiten Runde trifft der Weltranglisten-26. auf den Sieger der Begegnung zwischen Borna Coric aus Kroatien und dem an Nr. 16 geführten Kasachen Alexander Bublik. Im Vorjahr erreichte Stuff sein bislang bestes Resultat in Monte Carlo mit dem Erreichen des Viertelfinals aus der Qualifikation heraus.

Altmaier und Hanfmann verpassen das Hauptfeld

Für zwei deutsche Spieler ging es heute in der Finalrunde der Qualifikation um den Einzug ins Hauptfeld. Nach seinem gestrigen Dreisatz-Erfolg gegen den jungen Franzosen Luca van Assche musste sich der 25-jährige Kempener Daniel Altmaier heute dessen Landsmann Corentin Moutet in 87 Minuten mit 2:6, 4:6 geschlagen geben. Ganz nah dran war dagegen Yannick Hanfmann. Der Karlsruher lieferte nach seinem gestrigen Coup gegen den Franzosen Hugo Gaston auch Jaume Munar einen großartigen Dreisatz-Fight mit spektakulärem Sandplatz-Tennis. Nach 3:14 Stunden musste sich der 32-jährige aber dem Spanier mit 7:6 (7), 1:6, 5:7 beugen. Maximilian Marterer verlor gestern in der ersten Qualifikationsrunde gegen Christopher O’Connell aus Australien mit 5:7, 6:3, 3:6.

