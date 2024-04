ATP Masters Madrid: Nadal gewinnt Marathon-Match gegen Cachin

Rafael Nadal hat in der dritten Runde beim ATP Masters in Madrid gegen Pedro Cachin 6:1, 6:7(5), 6:3 gewonnen und setzt damit seine Siegeserie in Madrid fort.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 29.04.2024, 19:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal musste gegen Pedro Cachin viel Energie aufbringen.

Hier das komplette Match zum Nachlesen im Ticker

Nach seinem viel umjubelten Zweitrundenerfolg gegen Alex de Minaur ging es für Rafael Nadal gegen Pedro Cachin weiter. Und wie im Match zuvor startete der ehemalige Weltranglistenerste mit einem Break in die Partie. Die Basis für einen überlegenen ersten Satz, den Rafael Nadal hinlegte. Pedro Cachin zeigte in seinem ersten Duell mit dem Spanier zu viel Respekt vor seinem Gegner, um wirklich aktiv an der Partie teilnehmen zukönnen.

Zu Beginn des zweiten Satzes steigerte Cachin dann sein Niveau und ging 2:0 in Führung. Nach dem zweiten Break entwickelte sich dann eine Nervenschlacht. Cachin gelang es nicht den Satz zu zumachen, bekam nach einem weiteren Break zum 6:5 jedoch die Chance bei eigenem Serve.

Nadal mit Leistungssteigerung im dritten Satz

Doch Cachin gab das Spiel ohne eigenen Punkt ab und musste in den Tiebreak. Und dieser entwickelte sich zum Abziehbild des zweiten Satzes. Cachin legte mit 4:1 vor, ließ Nadal jedoch wieder herankommen, um mit dem ersten satzball den Ausgleichherzustellen.

Der dritte Satz ging dann an Nadal, der nach 2:0 nochmal seinen Aufschlag abgab, insgesamt jedoch die Leistung im Vergleich zum vorherigen Abschnitt steigern konnte und das Match nach seinem nächsten Break nicht mehr aus der Hand gab.

Nach 3:06 Stunden verwandelte Rafael Nadal den ersten Matchball zum Sieg und setzt damit seinen Erfolgslauf in Madrid fort. Im Achtelfinale wartet Jiri Lehecka, der Thiago Monteiro aus Brasilien in zwei Sätzen besiegen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid