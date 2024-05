Andy Murray: Zehn Schläger gekauft - und sich in den YONEX verliebt

Nach mehr als zwei Jahrzehnten bei HEAD, hat Andy Murray nun einen YONEX-Schläger für sich entdeckt. Durch akribische Recherche.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2024, 17:41 Uhr

© Getty Images Vorsicht beim Schläger-Shopping - man könnte Andy Murray begegnen

Was man halt so macht, ein einem langweilig ist: Man geht einfach mal in ein Sportgeschäft und kauft zehn verschiedene Schläger. Und gleich auch noch eine Waage und ein paar Materialien, mit denen man das Gewicht nach seinen Wünschen manipulieren kann. Genau das hat Andy Murray in der Zeit zwischen seiner Verletzung in Miami und dem Comeback in Bordeaux gemacht.

Das erzählte die schottische Legende auf Nachfrage beim ATP-Challenger-Turnier in Bordeaux. Er hätte mehr als 20 Jahre lang mit demselben Schläger und mehr oder weniger auch mit derselben Saite gespielt. Nachdem sich aber der Tennissport permanent ändert, war es an der Zeit, dass sich Andy Murray noch einmal neu aufstellt.

Und der Schläger seiner Wahl ist nun der YONEX E ZONE 100. Mit eine Rolle mag dabei sicherlich auch eine Trainingseinheit mit Hubert Hurkacz gespielt haben, in der Murray eines der Rockets des Polen probeweise spielte. Was mit dem neuen Spielgerät möglich ist, lässt sich noch nicht ganz abschätzen: Am Mittwoch gab Murrays Gegner Karina Jacques nach dem Verlust des ersten Satzes auf.

