ATP Masters Madrid live: Rafael Nadal vs. Pedro Cachin im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal und Pedro Cachin treffen in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2024, 16:02 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Pedro Cachin treffen zum ersten Mal aufeinander.

Das heutige Duell wird die erste Begegnung zwischen Nadal und Cachin werden. Der Argentinier siegt zuvor gegen Frances Tiafoe in drei Sätzen und gewann seine erste Runde gegen Sebastian Ofner.

Rafael Nadal setzte vorgestern mit seinem Sieg gegen Alex de Minaur ein Statement und lässt die Hoffnungen wieder höher schlagen.

Nadal vs. Cachin - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Rafael Nadal und Pedro Cachin gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid