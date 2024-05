ATP Masters Rom: Halbfinale! Paul gewinnt Achterbahn-Match gegen Hurkacz

Tommy Paul steht nach einem 7:5, 3:6 und 6:3 gegen Hubert Hurkacz im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom. Dort trifft er entweder auf Stefanos Tsitsipas oder Nicolas Jarry.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2024, 16:04 Uhr

© Getty Images Tommy Paul spielt in Rom groß auf

Was fü ein Match auf dem Campo Centrale am Donnerstag in Rom: Tommy Paul führte gegen Hubert Hurkacz schon mit Satz und Break, lag dann im dritten Satz mit 0:2 zurück - und setzte sich dennoch noch mit 7:5, 3:6 und 6:3 durch. Und das zwei Tage, nachdem Paul Titelverteidiger Daniil Medvedev aus dem Wettbewerb geworfen hat.

In der Vorschlussrunde trifft Paul entweder auf Stefanos Tsitsipas oder Nicolas Jarry. Die beiden treffen heute in der Night Session aufeinander. Ein Halbfinale steht ja schon fest: Alexander Zverev trifft dort auf Alejandro Tabilo, der im Laufe des Turniers ja Novak Djokovic besiegen konnte.

Das Match zwischen Paul und Hurkacz hatte wahren Achterbahn-Charakter. So sah es Anfang des zweiten Aktes nach einem Durchmarsch für den US-Amerikaner aus, zu Begiin der Entscheidung hätte man wohl nicht viel darauf gesetzt, dass der starke Hurkacz nach dem frühen Break noch einmal seinen Aufschlag verlieren würde. Und ganz am Ende wehrte Tommy Paul noch einmal Breakbälle ab, eher er im vierten Versuch endlich den Sieg sicherstellte.

