ATP Challenger Bordeaux: Wawrinka raus, Fils und Kokkinakis im Viertelfinale

Das ATP Challenger Turnier in Bordeaux hatte heute einiges zu bieten. Arthur Fils und Thanasi Kokkinakis konnten sich beide ihr Ticket für das Viertelfinale sichern. Stan Wawrinka scheiterte in zwei Sätzen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 16.05.2024, 21:38 Uhr

© Getty Images

Für den 38-jährigen Stan Wawrinka hat es heute nicht für einen Sieg gereicht. "Stan the Man" traf auf den an zwei gesetzten Pedro Martinez und musste sich mit einem 6:4 und 6:4 gegen den Spanier geschlagen geben. Bisher läuft die Saison für den ehemaligen Weltranglistendritten nur mäßig. Mehr als ein Achtelfinale war seit Oktober leider nicht mehr drin. Momentan steht der dreifache Grand-Slam-Champion auf Platz 87 der Weltrangliste.

Besser lief es dafür für den an eins gesetzten Arthur Fils. Der Franzose konnte sich in drei Sätzen mit 6:2, 4:6 und 6:1 gegen Botic van de Zandschlup durchsetzten. Der junge Franzose trifft im morgigen Viertelfinale auf den Australier Kokkinakis. Kokkinakis scheiterte in Rom bereits in der Qualifikationsrunde, dafür schlug er sich in Bardeuax bisher souverän und besiegte heute in zwei Sätzen den ungesetzten Franzosen Matteo Martineau.

