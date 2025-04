ATP Masters Monte-Carlo: Titelverteidiger Tsitsipas müht sich ins Achtelfinale, Draper fertigt Giron ab

Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas und Jack Draper haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo das Achtelfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.04.2025, 19:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht im Achtelfinale

Stefanos Tsitsipas hat seinen Traum vom vierten Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo am Leben gehalten. Der 26-Jährige, der das prestigeträchtige Event 2021, 2022 und 2024 für sich entscheiden konnte, hatte am Dienstag mit dem Australier Jordan Thomspon aber unerwartet viel Mühe.

Tsitsipas verlor gegen den Australier den ersten Satz, gewann nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit aber mit 4:6, 6:4 und 6:2. Im Achtelfinale bekommt es der an Positon sechs gesetzte Grieche mit Pedro Martinez oder Nuno Borges zu tun. Zuvor hatte Matteo Berrettini auf dem Court Rainier III gegen den topgesetzten Alexander Zverev für eine Überraschung gesorgt.

Draper hat mit Giron leichtes Spiel

Deutlich weniger Mühe als Tsitsipas hatte unterdessen Jack Draper, der in Monte-Carlo an Position fünf gesetzt ist. Der Indian-Wells-Champion besiegte Marcos Giron mit 6:1 und 6:1 und trifft nun auf Tomas Martin Etcheverry oder Alejandro Davidovich Fokina.

Erst in der zweiten Runde stehen Arthur Fils und Frances Tiafoe. Beide hatten am Dienstag hart zu kämpfen: Fils besiegte Tallon Griekspoor mit 6:7 (3), 6:4 und 6:2, Tiafoe rang Miomir Kecmanovic mit 6:2, 5:7 und 7:6 (5) nieder. Ausgeschieden ist hingegen Holger Rune.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo