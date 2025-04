ATP Masters Monte-Carlo: Wawrinka verpasst Treffen mit Djokovic, Monfils gewinnt

Stan Wawrinka ist in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo gegen Alejandro Tabilo in drei knappen Sätzen ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2025, 15:16 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka ist in Monte-Carlo ausgeschieden

Das wäre natürlich ein schönes Treffen in Monte-Carlo gewesen: jenes zwischen Stan Wawrinka und Novak Djokovic. Aber Wawrinka, der im Fürstentum schon einmal den Titel geholt hat, unterlag in seinem ersten Match Alejandro Tabilo mit 6:1, 5:7 und 5:7. Der dritte Satz verlief dabei ziemlich dramatisch: Denn zunächst führte der Schweizer mit 3:1, dann konnte Tabilo beim Stand von 5:3 nicht ausservieren. Wenige Minuten später machte der Chilene den Einzug in die zweite Runde aber klar.

Dort steht auch Gael Monfils, der erstaunlicherweise nur auf dem zweitgrößten Court angesetzt wurde. Monfils ließ sich von einem holprigen Start aber nicht beirren, schlug Fabian Marozsan mit 4:6, 6:1 und 6:1. Nun geht es gegen Andrey Rublev, der ja vor zwei Jahren in Monte-Carlo erfolgreich geblieben war.

Nicht überraschend kam das Aus von Sebastian Korda. Der US-Amerikaner verlor gegen Jiri Lehecka mit 3:6 und 6:7 (7). Lehecka ist ein möglicher Drittrundengegner von Alexander Zverev. Der Deutsche ist in Monte-Carlos 2025 an Position eins gesetzt, startet entweder gegen Matteo Berrettini oder Mariano Navone.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo