ATP Masters Monte Carlo: Wie ernst sind die Ellbogenprobleme von Alexander Zverev?

Alexander Zverev schied beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo im Achtelfinale aus - und hatte im Fürstentum nach wie vor mit Ellbogenproblemen zu kämpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.04.2021, 15:11 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat nach wie vor mit Ellbogenproblemen zu kämpfen

Für Alexander Zverev läuft es seit seinem Triumph beim ATP-500-Turnier in Acapulco weiterhin nicht rund: Zunächst musste der Deutsche in Miami eine bittere Auftaktpleite einstecken und auch der Start in die Sandplatzsaison verlief alles andere als ideal. Nach der Absage für das Event in Marbella verlor der 23-Jährige bei seinem "Heimturnier" in Monte Carlo bereits im Achtelfinale.

Nun gut, David Goffin zeigte beim 6:4 und 7:6 (7)-Erfolg eine teils beeindruckende Leistung, dennoch darf die starke Darbietung des Belgiers nicht über die eine oder andere Unzulänglichkeit in Zverevs Spiel hinwegtäuschen. Der Weltranglistensechste agierte oftmals zu passiv und überließ seinem Kontrahenten zu häufig das Feld, zudem fehlte dem gebürtigen Hamburger in den entscheidenden Momenten die Kaltschnäuzigkeit: Zverev konnte keinen einzigen seiner sechs Breakbälle verwandeln.

Zverev kämpft trotz Verletzung

Dennoch war im Fürstentum beileibe nicht alles schlecht, hätte Zverev nach Abwehr von vier aufeinanderfolgenden Matchbällen im Tiebreak doch beinahe noch die Wende geschafft. Goffin habe "extrem gut" gespielt, erklärte der US-Open-Finalist nach der Partie. Mit seiner eigenen Leistung war Zverev indes nicht unzufrieden: "Für die Umstände war es ein recht gutes Spiel von meiner Seite"

Doch was meinte Zverev mit den "Umständen"? Offenbar hatte er auch in Monte Carlo noch mit Schmerzen am Ellbogen, die ihn bereits in Miami gestört hatten, zu kämpfen. "Mit der Ellbogenverletzung, mit der Ungewissheit, ob ich das Turnier spielen werde oder nicht, war es ganz okay", konstatierte der Weltanglistensechste.

Nächster Auftritt in München

Der Ellbogen sei nach wie vor geschwollen, erzählte Zverev, erst am Dienstag habe er zum ersten Mal wieder aufgeschlagen. "Es ist eine kleine Fraktur. Ich erhole mich derzeit noch, also bin ich nicht bei 100 Prozent. Ich versuche aber, dass es von Tag zu Tag besser wird", hatte der Deutsche schon nach seinem Auftakterfolg über Lorenzo Sonego gemeint.

Wie sehr Zverev die Probleme einschränken, ist schwer zu beurteilen. Festzuhalten ist jedoch, dass es sich angesichts der anhaltenden Schmerzen um eine etwas langwierigere Blessur handeln dürfte. Bleibt zu hoffen, dass die deutsche Nummer eins ihre Verletzungssorgen vor dem am 26. April beginnenden Event in München in den Griff bekommt.

