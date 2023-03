ATP-Masters Monte-Carlo: Wird die Zeit für Rafael Nadal doch zu knapp?

Die Teilnahme von Rafael Nadal am ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo ist weiterhin nicht fix.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.03.2023, 15:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal mit der Siegertrophäe 2018 in Monte-Carlo

Wer erinnert sich nicht an die fragenden Blicke, die Rafael Nadal im Wimbledon-Viertelfinale des vergangenen Jahres gegen Taylor Fritz in Richtung seiner Box geschickt hat? Soll ich noch weitermachen - oder doch lieber aufgeben? Der spanische Matador entschied sich für eine nur in Teilen befriedigende Zwischenlösung: Zwar servierte Nadal den US-Amerikaner in einem Instant Classic aus dem Turnier. Konnte dann aber zum Halbfinale gegen Nick Kyrgios nicht antreten.

Vielleicht auch aufgrund dieser Erfahrungen lässt Rafael Nadal im Moment besondere Vorsicht walten. Denn die Meldung, wonach er fix beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo an den Start gehen würde, konnte und wollte der 22-malige Major-Champion nicht unkommentiert lassen.

Nadal Rekordsieger in Monte-Carlo

„Ich weiß nicht, wer diese Information weitergegeben hat“, erklärte Nadal gegenüber der spanischen Marca. „Aber natürlich: Wenn es wahr wäre, würde ich das auch bestätigen. Das kann ich aber leider nicht. Ich trainiere nach meinem Programm und ich weiß nicht, wann ich wieder spielen werde. Das ist die Wahrheit. In der jetzigen Phase nimmt die Belastung zu. Wenn ich wüsste, wann ich zurückkehre, würde ich das auch sagen.“

Zuletzt war Rafael Nadal bei den Australian Open im Einsatz, verlor dort aber früh gegen Mackenzie McDonald. In Monte-Carlo ist die spanische Legende mit elf Titeln überlegener Rekordsieger. Allerdings: Seit 2018 hat Nadal im Fürstentum nicht mehr reüssiert.