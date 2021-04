ATP Masters Monte Carlo: Zahnschmerzen - Grigor Dimitrov erklärt schwache Vorstellung gegen Rafael Nadal

Grigor Dimitrov war bei seiner glatten Achtelfinal-Niederlage gegen Rafael Nadal beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Eine zahn-Infektion hatte dem Bulgaren schlaflose Nächte beschert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2021, 17:05 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov wird den Zahnarzt seines Vertrauens aufsuchen

Wer gegen Rafael Nadal antritt, der sollte dies nur im allerbesten körperlichen Zustand tun. Das gilt im Grunde für alle Beläge, ganz besonders aber für den Sand. Und vor allem auch in Monte Carlo, wo Nadal bereits elf Titel gewonnen hat. Nun ist es nicht so, dass Grigor Dimitrov gegen Nadal allzu oft eine große Gewinnchance gehabt hätte (die Bilanz vor dem Achtelfinale in Monte Carlo stand bei 13:1 für den Spanier), aber wenigstens einen gesunden Schlaf hätte der Bulgare doch vertragen.

Der war Dimitrov allerdings nicht vergönnt, wie er nach dem 1:6 und 1:6 gegen den spanischen Großmeister erklärte. „Ich habe während der letzten vier, fünf Tage mit mit massiven Zahnschmerzen zu kämpfen gehabt“, so Dimitrov. „Ich war nicht in der Lage, zu schlafen oder normal zu essen. Ich habe das schon eine Weile zu ertragen.“

Dimitrov mit Corona-Infektion 2020

Es ist nicht das erste Mal in der laufenden Saison, dass Grigor Dimitrov mit seinem Körper zu kämpfen hat. Bei den Australian Open erreichte er nach einem Sieg gegen Dominic Thiem das Viertelfinale, konnte dort gegen Überraschungsmann Aslan Karatsev aber nicht alle Kräfte mobilisieren. Im vergangenen Jahr hatte der ATP-Weltmeister von 2017 bei der Adria Tour in Belgrad eine Corona-Infektion aufgerissen. Und mehrere Wochen lang mit den Folgen der Infektion zu kämpfen.

Der einzige Lichtblick: Dimitrov lebt in Monte Carlo, kennt sich mit den örtlichen Gegebenheiten aus. Auch den medizinischen. „Wenigstens ist das hier zuhause passiert. Ich kann also so bald als möglich zu meinem Zahnarzt gehen, um zu sehen, was das Problem ist. Hoffentlich nichts Ernstes. Und ich kann schnell wieder zurückkommen.“

