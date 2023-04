ATP Masters Monte-Carlo: Zverev sauer auf Medvedev - "Einer der unfairsten Spieler"

Alexander Zverev hat nach seiner dramatischen Niederlage beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo harsche Kritik an seinem Bezwinger Daniil Medvedev geübt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 08:46 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev am Donnerstag in Monte-Carlo

Eigentlich kommen Alexander Zverev und Daniil Medvedev auf und neben dem Court ganz gut miteinander aus. Das könnte sich am Donnerstagabend ein wenig geändert haben. Denn nach dem dramarischen 3:6, 7:5, 7:6 (7) für den Russen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo sparte Zverev nicht mit Kritik an seinem russischem Gegner.

"Für mich ist es so bitter, dass er ein hervorragender Tennisspieler ist, einer der besten der Welt. Aber er ist einer der unfairsten Spieler, die wir auf der Welt haben. Er versucht alles zu tun, wenn er hinten liegt. Darüber bin ich als Sportler einfach extrem enttäuscht", erklärte Zverev direkt nach Match-Schluss gegenüber Sky.

Zverev beinahe klassisch korrekt

Der Frust saß bei Zverev tief - schließlich hatte er zweimal die Chance, mit eigenem Aufschlag das Match zu beenden. "Er geht bei 4:3 auf die Toilette, obwohl es keine Toilettenpause gibt. Es gibt halt tausende Situation, in denen ich angefangen habe, besser zu spielen und wo er jedes Mal versucht, irgendwas zu machen", so Zverev.

Dass manche Spieler das Regelwerk sehr weit zu ihren Gunsten zu dehnen versuchen, ist bekannt. Die elendslangen Toilettenpausen von Stefanos Tsitsipas etwa haben die ATP dazu bewegt, etwas in den Regularien zu ändern. Alexander Zverev allerdings gehört zu jenen Profis, die sich auf dem Court beinahe klassisch korrekt verhalten: Die deutsche Nummer eins greift so gut wie nie zum Handtuch, geht nie während eines Matches vom Court, nimmt auch bei Seitenwechseln im Tiebreak keine kleine Auszeit an der Bank, um etwas zu trinken.

Daniil Medvedev darf heute in Monte-Carlo gegen Holger Rune weitermachen, Alexander Zverev kommt zum Frustabbau nach München.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo