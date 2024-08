ATP Masters Montréal: Alexander Zverev vs Sebastian Korda im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev trifft beim ATP-Masters-Turnier im kanadischen Montréal im Viertelfinale auf Sebastian Korda. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr MESZ im TV und Livestream auf Sky sowie im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.08.2024, 21:27 Uhr

Trotz der gesundheitlichen Probleme über die Alexander Zverev seit dem 500er-Heim-Turnier in Hamburg klagt, zeigt sich der DTB-Profi beim Masters-1000-Turnier in Montréal durchaus von seiner besten Seite. Nach einem klaren Auftakterfolg gegen Jordan Thompson in der zweiten Runde setzte sich der Olympia-Sieger von Tokio auch gegen den Dänen Holger Runde durch.

Am Sonntag muss der gebürtige Hamburger im Idealfall zweimal ran - durch das Schlechtwetter am Freitag ist der Spielplan in Kanada etwas durcheinander gekommen. Zunächst wartet mit Sebastian Korda der Achtelfinal-Sieger über Landsmann Taylor Fritz. Zverev und Korda sind bislang auf ATP-Tour-Niveau noch nicht aufeinandergetroffen.

Wo wird Zverev gegen Korda übertragen?

Das Viertelfinalmatch in Montréal zwischen Alexander Zverev und Sebastian Korda ist nicht vor 20 Uhr MESZ angesetzt.

Sky überträgt live im TV und via Livestream, wir haben den Liveticker für euch!