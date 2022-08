ATP Masters Montreal: Casper Ruud demontiert inferioren Felix Auger-Aliassime

Casper Ruud steht im Semifinale des ATP-Masters-1000-Events von Montreal. Im Viertelfinale reichte dem Norweger eine grundsolide Vorstellung gegen einen inferioren Felix Auger-Aliassime.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 12.08.2022, 21:37 Uhr

Felix Auger-Aliassime musste in Montreal eine heftige Niederlage einstecken

Es hätte so schön sein können: Das Feld beim ATP-Masters-1000-Event von Montreal war nach dem frühen Ausscheiden der drei topgesetzten Spieler angerichtet für eine kleinere Überraschung, zudem präsentierte sich Felix Auger-Aliassime in den ersten beiden Matches in Kanada in blendender Verfassung. Und das alles mit dem Gros des Publikums hinter sich, wurde der 22-Jährige doch in Montreal geboren.

Geworden ist es die deutlichste und mit Sicherheit eine der heftigsten Niederlagen in der Laufbahn von Felix Auger-Aliassime. Und zwar im Viertelfinalduell mit Casper Ruud. Nach einem frühen Break im ersten Game der Partie riss der Faden nämlich völlig beim 22-jährigen Kanadier, sechs Spielgewinne für Ruud später war der 6:1-Satzgewinn für den Norweger perfekt.

Ruud nun gegen Hurkacz

An dieser Tonart sollte sich auch in der Folge nichts ändern: Denkwürdige Statistiken, wie etwa, dass von den ersten 30 Punkten Ruuds im Match 20 auf unerzwungene Fehler seines Kontrahenten zurückzuführen waren, unterstrichen eindrucksvoll, was für einen völlig verkorksten Tag Felix Auger-Aliassime an diesem Freitag erwischt hatte. Richtig erholen sollte sich Auger-Aliassime von dieser Phase nie.

In Summe gelangen Ruud gleich zehn Spielgewinne am Stück, ehe Auger-Aliassime zum 1:4 wieder anschrieb. Nicht mehr als Ergebniskosmetik, machte der French-Open-Finalist aus dieser Saison doch wenig später den völlig ungefährdeten 6:1 und 6:2-Erfolg perfekt. Ruud trifft in der Vorschlussrunde nun auf Hubert Hurkacz, der Nick Kyrgios in der Runde der letzten Acht stoppte. Und Felix Auger-Aliassime? Dem steht wohl eine äußerst harte Nachruhe bevor.