ATP Masters Montreal: Comeback von Gael Monfils rückt immer näher

Der französische Publikumsliebling Gael Monfils möchte bei den beiden ATP-Masters-1000-Veranstaltungen in Montreal und Cincinnati wieder mit von der Partie sein.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.08.2022, 15:46 Uhr

© Getty Images Gael Monfils möchte in Montreal wieder auf die ATP-Tour zurückkehren

Die Rückkehr von Gael Monfils auf die ATP-Tour rückt immer näher. So möchte der aktuell Weltranglisten-20. nach Trainingseinheiten in Monaco und in der Mouratoglou Academy bei Cannes in der nächsten Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal an den Start gehen. Der Schützling von Günter Bresnik sollte bei erfolgreicher Teilnahme auch beim Masters-Event in Cincinnati dabei sein.

Eigentlich hätte Monfils nach seiner Fußverletzung bereits beim Sommer-Sandplatz-Swing in Zentral-Europa wieder zum Schläger greifen sollen, verlängerte jedoch zur Enttäuschung der Zuseher und Veranstalter der Turniere in Hamburg und Kitzbühel seine Auszeit. Offenbar fühlt sich "La Monf" wieder fit genug, um auf den US-amerikanischen Hartplätzen aufzuschlagen.

Zudem gaben die Veranstalter der Moselle Open bekannt, dass der 35-jährige Pariser dieses Jahr erneut beim Hallen-Hartplatz-Turnier in Metz mit von der Partie sein wird. 2009 hatte Monfils das Turnier im Elsass für sich entscheiden können. Der Franzose spielte sein letztes Match am 3. Mai beim Sandplatz-Masters in Rom, wo er in zwei glatten Sätzen am späteren Turniersieger Novak Djokovic scheiterte.