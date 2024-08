ATP Masters Montreal: Der große interwetten-Favoritencheck

Das Kanada Masters findet dieses Jahr in Montreal statt. Gespielt wird das ATP-Masters-1000-Event auf Hartplätzen im Freien. Ob Jannik Sinner sich gute Chancen auf die Titelverteidigung ausrechnen darf, erfahrt ihr im interwetten Favoriten-Check.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.08.2024, 11:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner startet in Kanada als Titelverteidiger

Top-Wettquoten für Zverev und Sinner

Trotz der Absage der Olympia-Finalisten Novak Djokovic und Carlos Alcaraz haben wir in Montreal ein starkes Teilnehmerfeld. Neben Jannik Sinner (2.70) haben mit Alexander Zverev (6.50) und Daniil Medvedev (7.25) weitere Spieler mit Top-5-Setzung die besten Chancen auf den Turniersieg.

Das Quartett aus den Semfinal-Spielen der vergangenen Woche in Washington hat seine Hartplatz-Form bereits unter Beweis gestellt und ist auch in Montreal am Start. Sebastian Korda (43.00) schaltete zunächst Landsmann Frances Tiafoe (60.00) und im Finale Flavia Cobolli (80.00), der Ben Shelton (35.00) eliminierte, aus. Wie die Quoten belegen dürfen sich die vier Spieler im wesentlich stärker besetzten Turnier von Montreal nur geringe Chancen ausrechnen.

Vorjahresfinalist Alex de Minaur reiht sich mit Lorenzo Musetti und Sebastian Baez unter die prominenten Absagen. Von den Semi-Finalisten des Olympia-Turniers hat nur Felix Auger-Aliassime (25.00) genannt.

© interwetten Das sind die Quoten bei interwetten für das Masters in Montreal

Erweiterter Favoritenkreis in Kanada

Im erweiterten Favoritenkreis sehen die Buchmacher Taylor Fritz (24.00) und Paul Tommy (25.00) aus den USA. Griechenland hat mit Nationalheld Stefanos Tsitsipas (16.00) ein heißes Eisen im Feuer.

Zu den gefährlichen Außenseitern zählt neben den bereits genannten auch Grigor Dimitrov (25.00). Der Bulgare stand heuer bereits in vier Endspielen, aber konnte nur eines zum Jahresbeginn in Brisbane (ATP 250) gewinnen.

Deutsche beim Kanada Masters

Für Deutschland ging Daniel Altmaier in der Qualifikationsrunde ins Rennen, aber zog gegen Rinky Hijikata den Kürzeren. Dominik Koepfer wird noch seinen Enkelkindern erzählen können, dass er im Olympia-Achtelfinale gegen den späteren Goldgewinner Novak Djokovic angetreten ist. Alexander Zverev schied im Viertelfinale gegen Lorenzo Musetti aus und klagte danach über seine Fitness. Aber Pause gibt es für den als Nummer 2 gesetzten keine: Montreal, der erste Formcheck zur US-Open, steht an!

Österreicher beim Kanada Mastes

Die österreichische Nummer eins, Sebastian Ofner, hat für das Qualifiying in Montreal zurückgezogen. Bei der Olympiade in Paris war für Ofner in der zweiten Runde gegen die Nummer fünf der Welt, Daniel Medvedev, nichts zu holen. Dominic Thiem hatte das Turnier beim Karriere-Ausklang nicht vorgesehen.

Schweizer beim Kanada Masters

Die Schweiz hat in Montreal keinen einzigen Spieler im Feld. Stan Wawrinka konnte in der zweiten Olympia-Runde noch überraschend die Nummer 62 der Welt, Pawl Kotow, besiegen, bevor dann gegen den 14 Jahre jüngeren Australier Alexei Popyrin (150.00), der in Kanada dabei ist, Schluss war.