ATP Masters Montreal: Matteo Berrettini misslingt Auftakt in Hardcourt-Swing

Matteo Berrettini ist zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Events von Montreal klar in zwei Sätzen an Pablo Carreno Busta gescheitert. Ein misslungener Auftakt in den nordamerikanischen Hardcourt-Swing für den 26-jährigen Römer.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.08.2022, 19:44 Uhr

Matteo Berrettini musste in Montreal eine Auftaktniederlage einstecken

Für Matteo Berrettini ist der Wechsel von Sand- auf Hartplatz alles andere als nach Wunsch verlaufen: Beim ATP-Masters-1000-Event von Montreal musste der 26-jähriger Italiener bereits zum Auftakt die Segel streichen. Der Römer unterlag am Dienstagabend (MEZ) Pablo Carreno Busta in einem regelrechten Erstrundenkracher deutlich in zwei Sätzen.

Matteo Berrettinis Saison 2022 ist und bleibt bislang eine Achterbahnfahrt. Auf große Höhenflüge, wie die beiden back-to-back Titelgewinne in Stuttgart und im Queen's Club, folgen immer wieder heftige Dämpfer, wie das COVID-19-bedingte Aus in Wimbledon - oder eben die bittere Erstrundenniederlage beim ATP-Masters-1000-Event von Montreal gegen Carreno Busta.

Medvedev und Alcaraz in Montreal topgesetzt

Gegen den Spanier gestaltete sich Durchgang eins lange offen, bis Carreno Busta im achten Spiel den Turbo zünden - und Berrettini zu null den Aufschlag abnehmen sollte. Minuten später servierte der Spanier sicher zum 6:3 aus. In Durchgang zwei sollte die Entscheidung früh fallen, bereits in dessen zweitem Aufschlagspiel musste Berrettini das Break einstecken. Erneut servierte sich Carreno Busta ungefährdet zum Satz- und damit Matchgewinn.

Der Spanier trifft in der Runde der letzten 32 auf den Sieger des Aufeinandertreffens zwischen Fabio Fognini und Holger Rune. Möglicher Achtelfinalgegner ist der Italiener Jannik Sinner. Topgesetzt in Montreal geht indes der Weltranglistenerste Daniil Medvedev ins Rennen, Carlos Alcaraz ist die Nummer zwei des ATP-Masters-1000-Events.

Hier das Draw von Montreal!