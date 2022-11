ATP Masters Paris-Bercy: Carlos Alcaraz und Felix Auger-Aliassime problemlos im Viertelfinale

Carlos Alcaraz und Felix Auger-Aliassime stehen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy bereits im Viertelfinale. Andrey Rublev ist hingegen an Holger Rune gescheitert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2022, 17:02 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hatte im Achtelfinale gegen Grigor Dimitrov keinerlei Probleme

Die Nummer eins der Weltrangliste und auch des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris Bercy steht im Viertelfinale: Carlos Alcaraz bezwang im Achtelfinale des Hallenhartplatz-Events in der französischen Hauptstadt den Bulgaren Grigor Dimitrov ohne größere Probleme nach lediglich 72 Minuten mit 6:1 und 6:3. Der 31-jährige Südosteuropäer hatte zu keiner Zeit der Partie ein Rezept gegen das druckvolle Grundlinienspiel des Spaniers. Alcaraz trifft im morgigen Viertelfinale auf Holger Rune. Es wird das erste Duell zweier Teenager auf 1000er-Ebene seit 2007, als Novak Djokovic und Andy Murray in Maimi aufeinandertrafen.

Der Däne hatte etwa eine halbe Stunde später als Alcaraz sein Match auf Court 1 in der Accor Arena gegen den stärker eingeschätzten Russen Andrey Rublev mit 6:4 und 7:5 gewonnen. Rune war letzte Woche beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Basel bis ins Endspiel vorgedrungen, musste sich dort jedoch dem derzeit groß aufspielenden Kanadier Felix Auger-Aliassime geschlagen geben.

FAA schickt Simon in Rente

Auger-Aliassime beendete am Centre Court die Karriere von Gilles Simon. Der Franzose der zuvor tapfer Siege gegen Andy Murray und den an neun gereihten US-Amerikaner Talyor Fritz einfahren konnte, stand gegen den Nordamerikaner auf verlorenem Posten und musste sich am Ende mit 1:6, 3:6 geschlagen geben. Die Standing-Ovations des Heimpublikums waren dem 37-Jährigen dennoch gewiss.

Der 22-jährige Schützling von Toni Nadal trifft in der Runde der letzten Acht auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe, der seinerseits Medvedev-Bezwinger Alex de Minaur mit 6:3, 7:6 (5) aus dem Wettbewerb nahm. Auch ins Duell gegen den Weltranglisten-21. geht FAA als Favorit ins Rennen, steht es im direkten Vergleich zwischen den beiden doch 2:0 für den jungen Mann aus Montreal.

