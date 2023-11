ATP Masters Paris-Bercy: Alcaraz gibt das Ziel Nummer eins am Jahresende auf

Carlos Alcaraz hat nach seiner Auftaktniederlage in Paris-Bercy gegen Roman Safiullin mit sich gehadert. Und sich vom Ziel, als Weltranglisten-Erster zu überwintern, verabschiedet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.11.2023, 09:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz am Dienstagabend in Paris-Bercy

Warum Roman Safiullin in der ATP-Weltrangliste lediglich an Position 45 notiert ist, weiß der Russe wohl nur selbst. Safiullin kann einen richtig gepflegten Ball spielen, wenn er sich spürt, wird es auch für die ganz Großen der Zunft finster. Frag nach bei Alexander Zverev, den Safiullin in Shanghai regelrecht vom Court geschossen hat. Der 26-Jährige ist also keinesfalls ein Gegner, mit dem man es aufnehmen möchte, wenn man eine kleine Pause mit kleinen Verletzungsproblemen hinter sich hat.

So wie Carlos Alcaraz.

Und so kommt die 3:6, 4:6-Niederlage des spanischen Wimbledonsiegers gegen Roman Safiullin gestern Abend in Paris-Bercy nur bedingt überraschend. Was Alcaraz aber nicht davon abhielt, hart mit sich ins Gericht zu gehen.

Alcaraz muss viele Dinge verbessern

„Es gibt Tage wie diese, aber es ist schwierig für mich, so aus einem Turnier zu fliegen, bei dem ich eigentlich gehofft hatte, das Endspiel zu erreichen“, erklärte Alcaraz also auf seiner Pressekonferenz nach dem Match gegen Safiullin. „Es ist ein Versagen. Und es tut weh. Ich bin von meinem Level enttäuscht und auch davon, wie ich mich auf dem Court gefühlt habe.“ Was der Schützling von Juan Carlos Ferrero aber ausdrücklich nicht als einen Hinweis auf etwaige Wehwehchen verstanden haben wollte.

„Ich muss viele Dinge verbessern, wenn ich eine einigermaßen gute Chance bei den ATP Finals haben möchte“, so Alcaraz weiter. Der sich aber von einem großen Ziel verabschiedete. „Ich bin mit der klaren Idee nach Paris gekommen, dass ich dann zu den ATP Finals fahre mit der Möglichkeit, zurück auf Position eins der Weltrangliste zu kommen. Ich glaube, die Chancen darauf sind jetzt weg.“

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy