ATP Masters Paris Bercy: Alexander Zverev mit gutem Draw auf Hälfte von Medvedev, Djokovic vor Viertelfinalduell mit Rublev

Beim letzten ATP-Masters-1000-Event des Jahres trifft Alexander Zverev zum Auftakt auf Dusan Lajovic oder Meckenzie McDonald. Im Viertelfinale könnte Casper Ruud warten. Novak Djokovic trifft zum Auftakt auf Fabio Fognini oder Marton Fuscovics, in der Runde der letzten Acht könnte Andrey Rublev warten. Daniil Medvedev indes bekommt es mit Ilya Ivashka zu tun. Der Russe wäre möglicher Viertelfinalgegner von Jannik Sinner.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.10.2021, 12:22 Uhr

Wer holt sich in Paris Bercy den letzten Masters-Titel der Saison?

Das letzte ATP-Masters-1000-Event der Saison steht an. Alle Augen beim Highlight in Paris Bercy sind standesgemäß auf Novak Djokovic gerichtet, der in der französischen Hauptstadt sein erstes Match nach seiner bitteren Finalniederlage bei den US Open bestreiten wird. Der Serbe wurde beim Rolex Masters in Runde eins mit einem Freilos ausgestattet, in Runde zwei könnte Marton Fucsovics oder Fabio Fognini warten, möglicher Drittrundengegner wäre Nikoloz Basilashvili oder Gael Monfils. Im Viertelfinale sind Andrey Rublev oder Cameron Norrie die wahrscheinlichsten Gegner.

Medvedev und Zverev mit guter Auslosung

Die Nummer zwei des Turniers, Daniil Medvedev, wurde wie alle acht Topgesetzten mit einem Freilos in der ersten Runde ausgestattet. In Runde zwei wartet der 25-Jährige auf den Sieger des Duells zwischen Ilya Ivashka und Albert Ramos-Vinolas. Möglicher Drittrundengegner ist Landsmann Aslan Karatsev, im Viertelfinale sind Jannik Sinner und Pablo Carreno Busta mögliche Gegner. Der Weltranglistenzweite befindet sich auf derselben Hälfte wie Alexander Zverev.

Der Deutsche Zverev, der in Paris als Nummer vier ins Rennen geht, trifft in Rudne zwei auf den Sieger des Duells zwischen Dusan Lajovic und Mackenzie McDonald, in Runde drei könnte Grigor Dimitrov warten. Mögliche Viertelfinalgegner sind Casper Ruud und Diego Schwartzman. Im Halbfinale könnte es zum Clash mit Daniil Medvedev kommen. Zverevs Landsmann Jan-Lennard Struff trifft zum Auftakt gegen einen Qualifkanten oder Lucky Loser, bereits in Runde zwei könnte der Warsteiner auf Hubert Hurkacz aus Polen treffen.

Tsitsipas auf Hälfte von Djokovic

Nummer drei des Turniers ist Stefanos Tsitsipas, der eine äußerst unangenehme Auslosung erwischt hat. Der Grieche trifft in Runde zwei auf den Sieger des Duells zwischen Lloyd Harris und Alex de Minaur, in Runde drei könnte Roberto Bautista Agut warten. Mögliche Viertelfinalgegner sind Hubert Hurkacz, Felix Auger-Aliassime und Veteran Andy Murray. Tsitsipas wurde auf dieselbe Hälfte wie Novak Djokovic gelost.

Andy Murray bekommt es in der ersten Runde mit einem Qualifikanten oder Lucky Loser zu tun, in der zweiten Runde könnte mit Felix Auger-Aliassime die Nummer neun des Turniers warten. Möglicher Drittrundengegner wäre der Pole Hubert Hurkacz, mit dem es der Schotte in diesem Spieljahr bereits mehrmals zu tun bekommen hatte. Matteo Berrettini hingegen sagte seinen Start in Paris kurzfristig ab, der Italiener war am Freitag im Viertelfinale des ATP-500-Events von Wien an Carlos Alcaraz gescheitert.