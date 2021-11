ATP Masters Paris-Bercy: Alexander Zverev vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev bekommt es im letzten Viertelfinale des Tages beim ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy mit dem Norweger Casper Ruud zu tun. Das Duell ist für ca. 21:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky angeboten. Hier gibt´s den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2021, 11:13 Uhr

Alexander Zverev rollt und rollt und rollt. Nachdem der gebürtige Hamburger in Wien seinen bereits 18. Karrieretitel gewinnen konnte, ist Zverev auch beim letzten ATP-Masters-1000-Event des Jahres in Paris-Bercy gut gestartet. Der Weltranglistenvierte zeigte zuletzt gegen Grigor Dimitrov in einer hochklassigen Partie eine starke Leistung und löste schließlich in drei Sätzen sein Viertelfinalticket.

In der Runde der letzten Acht geht es für Zverev nun gegen Casper Ruud, der sich erstmals für die Nitto-ATP-Finals, in diesem Jahr in Turin abgehalten, qualifizieren konnte. Der Norweger steht aktuell auf Platz acht der Weltrangliste, geht jedoch als krasser Außenseiter ins Duell mit Zverev. Der Deutsche hat das bisher einzige Duell der beiden in diesem Jahr ganz glatt mit 6:1 und 6:3 für sich entschieden.

Zverev vs. Ruud - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Alexander Zverev und Casper Ruud ist für ungefähr 21:00 Uhr als letztes Match des Tages angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky angeboten. Hier findet ihr den Liveticker zur Partie.