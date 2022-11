ATP Masters Paris-Bercy: Au revoir! - Gilles Simons Karriere ist beendet

Nach dem Achtelfinal-Aus beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gegen Felix Auger-Aliassime ist die Karriere von Gilles Simon offiziell beendet.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.11.2022, 14:25 Uhr

© Getty Images Gilles Simon hat nach 20 Jahren seine aktive Tenniskarriere beendet

Vermutlich hatte sich Gilles Simon schon am Montag darauf vorbereitet gehabt, seine letzten Grußworte an die zahlreich erschienen Fans und Freunde zu richten. Die Abschiedsparty für den französischen Veteran beim Masters-Heimturnier in Paris-Bercy war angerichtet. Allein der 37-Jährige hatte dann doch andere Pläne. So drehte er eine bereits verloren geglaubte Partie gegen Andy Murray, gewann am Ende gegen den langjährigen Kontrahenten aus Schottland mit 4;6, 7:5, 6:3.

Um dann in der zweiten Runde noch eins draufzusetzen. Denn auch der aktuell Weltranglisten-11. Taylor Fritz aus den USA musste sich dem Kämpfercharme des Mannes aus Nizza unterwerfen. Nach über drei Stunden Spielzeit hievte sich Simon nach einem 7:5,-5:7,-6:4-Kraftakt ins letzte Achtelfinale seiner insgesamt 20 Jahre andauernden Laufbahn. Dort war am gestrigen Donnerstag dann aber doch Schluss. Der derzeit stark aufspielende Kanadier Felix Auger-Aliassime zeigte beim klaren 6:1,-6:3-Erfolg keine Gnade.

14 Turniersiege, Position sechs im ATP-Ranking

Insgesamt waren die spielerischen Abschiedsvorstellungen beim 1000er-Hallenhartplatz-Event in der französischen Metropole aber ein im wahrsten Sinne des Wortes starkes Stück. Das emotionale Lebewohl fand direkt nach dem Achtelfinal-Aus auf dem Centre Court in der Accor Arena statt. Und neben zahlreichen Botschaften von langjährigen Konkurrenten und Weggefährten auf der Videoleinwand setzte auch der Westeuropäer selbst zur großen Rede an - mit den Worten: "Ich rede jetzt 30 Minuten" - ganz so lange wurde es dann aber doch nicht.

In den gut zehn Minuten bedankte sich "Gillou", wie er von seinen heimischen Fans genannt wird, vor allem bei seiner Famile: "Ich danke dir, dass du mich so lange meine Leidenschaft hast leben lassen. Ich liebe dich von ganzem Herzen, danke für alles." Besonders freut sich der Familienvater auf die kommende Zeit mit seinen Kindern: "Ich habe sehr lange gespielt. Ich habe mein erstes Kind mit 25 bekommen. Ich werde 38 und er hat seinen Vater eine ganze Weile nicht gesehen." Am Ende resümmiert der quirrlige Rechtshänder: "Es gibt Vorteile des Spielens und des Aufhörens. Ich werde versuchen, mich auf die guten Seiten des Aufhörens zu konzentrieren."

Gilles Simon hat in seiner langen Karriere 14 Turniersiege auf ATP-Tour-Ebene gefeiert, der größte Triumph gelang ihm 2011 beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Hamburg. Sein letzter Titelgewinn datiert vom September 2018, als er sein Heimturnier in Metz zum dritten Mal gewinnen konnte. Seine besten Major-Ergebnisse erzielte der Franzose bei den Australien Open 2009 und in Wimbledon 2015 - dort erreichte er jeweils das Viertelfinale. Seine beste Ranglisten-Position war Platz 6 zu Beginn des Jahres 2009.

Hier das Einzel-Tableau aus Paris-Bercy.