ATP-Masters Paris-Bercy: Daniil Medvedev mit Schwung und Erfahrung ins Endspiel

Daniil Medvedev hat im Pariser Stadtteil Bercy seinen Negativ-Lauf der letzten Wochen beendet und steht im Endspiel. In diesem möchte der Russe nun den guten Schwung und die Erfahrung der letzten ATP-Masters-1000-Endspiele zu seinen Gunsten ausspielen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.11.2020, 20:11 Uhr

Daniil Medvedev steht beim ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy im Finale

Nach dem Aus im Halbfinale der US Open 2020 war bei Daniil Medvedev nicht wirklich viel zusammengelaufen: Nachdem der Russe während der verkürzten Sandplatzsaison mittlerweile bereits standesgemäß ausbaufähige Leistungen abgeliefert hatte und in Roland Garros erneut nicht über die erste Runde hinausgekommen war, lief es auch auf seinem Lieblingsbelag, dem Hardcourt, nicht wirklich gut für den Weltranglisten-Fünften. Sowohl in Wien als auch St. Petersburg blieb Mevdedev hinter seinen Erwartungen, dementsprechend gering waren diese im Vorfeld des ATP-Masters-1000-Events von Paris-Bercy.

Nun steht der 24-Jährige aber im Endspiel, besiegte am heutigen Samstag Milos Raonic souverän in zwei Sätzen. Es sei zwar nicht sein bestes Tennis gewesen, das er heute auf den Platz gebracht hatte, dennoch sei es aber eines der besten Spiele der Saison gewesen, so der Russe mit Blick auf seine durchwachsene Saison. "Zu Beginn des Jahres habe ich gut gespielt, und dann gab es eine Pause. Ich habe eigentlich auch bei den US Open und in Cincinnati gut gespielt", so Medvedev im Anschluss an seinen Halbfinalerfolg.

Irgendetwas würde hier in Paris besonders gut funktionieren, möglicherweise liege es am Court oder an den Bällen, mutmaßte der Russe. "Ich weiß auch, dass wenn man gut trainiert und seinen Job macht, irgendwann der Moment kommt, an dem das Gefühl zurückkommt. Dieser Moment war hier in Paris, was gut ist, da es mein erstes Finale ist", so Medvedev. In diesem geht es nun gegen den Deutschen Alexander Zverev, der im Halbfinale Rafael Nadal mit einer beeindruckenden Leistung besiegen konnte.

Im Finale gegen Zverev

"Sie sind beide unglaubliche Spieler, im Finale eines ATP-Masters-1000-Events hat man aber auch keinen einfachen Gegner", erklärte der Russe, bevor das Halbfinale der beiden geendet war. Es sei egal, gegen wen es morgen gehe, beide Spieler seien "sehr schwer zu schlagen", wie Medvedev erklärte. "Ich muss mich nun gut vorbereiten und morgen mein bestes Tennis zeigen", meinte der 24-Jährige. Außerdem möchte Medvedev im Endspiel seine Erfahrung nutzen, spielte sich der Weltranglisten-Fünfte doch im Vorjahr in einige ATP-Masters-1000-Endspiele.

Sein erstes habe er sehr einfach gegen Rafael Nadal verloren, seitdem sei es aber deutlich bergauf gegangen. "Wenn du das erste Mal in einem ATP-Masters-1000-Finale stehst, bist du sehr angespannt, deine Hände zittern, weil du denkst, es könnte dein letztes Finale bei einem Masters-1000 sein", so der Russe. Mit dem zweiten und dritten Finale wären diese Emotionen aber immer leichter zu bewältigen gewesen: "Hoffentlich wird mir diese Erfahrung morgen helfen."