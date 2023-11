ATP Masters Paris-Bercy: Djokovic siegt mit viel Mühe gegen Griekspoor

Viel Arbeit für Novak Djokovic, der im Achtelfinale von Paris-Bercy gegen Tallon Griekspoor 4:6, 7:6(3), 6:4 siegte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.11.2023, 22:28 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic siegte im Achtelfinale gegen Tallon Griekspor.

Beim letzten ATP-Masters des Jahres startete der Weltranglistenerste direkt mit einem Break in die Partie und führte schnell mit 4:1. Bis zu diesem Zeitpunkt verlief das Match so, wie es sicherlich viele Fans erwartet hatten. Der Branchenprimus spielte seine Vorteile klar aus und ließ an einem schnellen Ende keinen Zweifel aufkommen. Sehr zum Staunen der Zuschauer verlor Djokovic anschließend jedoch komplett seine Linie und gab die nächsten fünf Spiele und damit den ersten Satz ab. Doch auch Griekspoor tat viel für diesen Verlauf des ersten Satzes, der gut gegen den Serben aufschlug und am Ende des ersten Durchgangs 16 Winner verbuchte. Djokovic hingegen gelangen nur fünf Gewinnschläge.

Vor Beginn des zweiten Satzes ließ Djokovic den Physio kommen, der äußerlich keine Beschwerden zeigte. Doch hunderprozentig fit wirkte der 36-Jährige zu diesem Zeitpunkt keineswegs, der wie sein Gegner drei Breakbälle abwehren musste, um den Tiebreak zu sichern. In diesem spielte Djokovic dann den Vorteil seiner großen Erfahrung aus und sicherte sich den Satzausgleich

Djokovic motivieren Buh-Rufe des Publikums

Im dritten Satz hielt die Steigerung des Serben aus dem Tiebreak an, der sich nach langer Zeit ein weiteres Break erarbeiten konnte und damit auch den Rhythmus des Niederländers zunehmend brechen konnte, der sich jedoch erneut nochmal ins Match zurückkämpfte und durch einen Doppelfehler seines Kontrahenten zum Ausgleich kam. Djokovic lieferte sich anschließend ein kleines Scharmützel mit dem Publkum, dessen Buh-Rufe beim Serben nicht gut ankam. Doch Djokovic zog aus diesem Vorfall die notwendige Motiviation, um sein bestes Returnspiel an diesem Abend zu zeigen und anschließend zum Matchgewinn zu servieren.

Nach 2:37 Minuten beendete der Führende des ATP-Rankings das Match dann doch siegreich. Im Viertelfinale wartet auf Djokovic nun der Sieger der Partie Holger Rune gegen Daniel Altmaier. Das Match wird direkt im Anschluss nach dem Sieg des 24-maligen Grand-Slam-Siegers ausgetragen.

