ATP Masters Paris-Bercy: Hubert Hurkacz im Halbfinale - und bei den ATP Finals!

Hubert Hurkacz behielt in seinem Viertelfinalduell mit dem Australier James Duckworth die Nerven und löste in drei Sätzen sein Halbfinalticket beim ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy. Damit fixierte der Pole außerdem seinen Start bei den Nitto-ATP-Finals.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.11.2021, 16:28 Uhr

Hubert Hurkacz steht in Paris-Bercy im Halbfinale

Während des ATP-Masters-1000-Events von Paris-Bercy stand bislang vor allem ein Rennen im Zentrum: das nach den letzten verbleibenden Startplätzen für die Nitto-ATP-Finals, die vom 14. bis zum 21. November als letztes Highlight der Saison 2021 auf dem Programm stehen. Zwei Plätze für das prestigeträchtige Turnier, das in diesem Jahr erstmals in Turin abgehalten wird, standen noch zur Disposition. Den ersten dieser sicherte sich Anfang der Woche Casper Ruud, nachdem Cameron Norrie überraschend an Taylor Fritz gescheitert war.

Nun ist auch der letzte Startplatz für Turin vergeben, Hubert Hurkacz darf nach seinem umnkämpften Viertelfinalerfolg über den Australier James Durckworth seine Saisonplanung verlängern. Der Pole startet erstmals beim Finale der besten acht Spieler des Kalenderjahres. Gegen Duckworth gelang Hurkacz in Paris-Bercy im ersten Satz ein frühes Break, legte später ein weiteres nach und fixierte nach ziemlich exakt einer halben Stunde mit 6.2 den Satzgewinn.

Hurkacz behält die Nerven

Durchgang zwei gestaltete sich zunächst ausgeglichener, Duckworth konnte die ersten drei Aufschlagspiele des Satzes halten. Dem Australier sollte Mitte des Satzes sogar ein Break gelingen, das Hurkacz jedoch postwendend zu egalisieren wusste. Am Trend, dass Duckworth nun immer besser ins Match kam, änderte das wenig: Der Australier schaffte im Tiebreak den Ausgleich.

Im Entscheidungssatz roch es bereits nach einer weiteren Kurzentscheidung, da schickte sich Hurkacz beim Stand von 6:5 noch einmal an, ein entscheidendes Break zu schaffen. Mit einem feinen Rückhand-Lob vollendete der Pole schließlich Matchball Nummer drei und löste damit sein Halbfinalticket. Damit darf Hurkacz auch erstmals in seiner Laufbahn bei den Nitto-ATP-Finals aufschlagen.