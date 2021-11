ATP Masters Paris-Bercy: Jan-Lennard Struff scheitert in Runde eins

Jan-Lennard Struff ist beim Tennis-Masters in Paris in der ersten Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten-50. aus Warstein unterlag beim Hallenturnier im Stadtviertel Bercy dem Qualifikanten Tommy Paul (USA) 3:6, 4:6.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 02.11.2021, 12:53 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff ist in Paris-Bercy ausgeschieden

Erst am Samstag war Struff (31) beim ATP-Turnier in St. Petersburg im Halbfinale ausgeschieden. In Russland hatte Struff gegen Taylor Fritz aus den USA in drei Sätzen verloren.

Am Montagabend hatte Struffs Teamkollege Dominik Koepfer (Furtwangen) in einer dramatischen Partie die zweite Runde erreicht. Der 27-Jährige, der als Lucky Loser kurzfristig ins Hauptfeld gerutscht war, wehrte gegen den zweimaligen Olympiasieger Andy Murray (Großbritannien) sieben Matchbälle ab und gewann im Tiebreak des dritten Satzes mit 11:9.

Vorjahresfinalist Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) greift nach einem Freilos zum Auftakt des mit 3,08 Millionen Euro dotierten Events am Mittwoch gegen Dusan Lajovic (Serbien) ins Geschehen ein. Zverev hatte am Sonntag in Wien seinen 18. Titel auf der Profitour gewonnen, es war bereits sein fünfter Turniersieg in dieser Saison. 2020 hatte der Olympiasieger von Tokio im Endspiel von Paris gegen Daniil Medvedev verloren. Der einzige deutsche Sieger in Bercy ist bislang Boris Becker, der 1986, 1989 und 1992 triumphierte.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy

