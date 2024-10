ATP-Masters Paris-Bercy: Krank! Jannik Sinner muss rausziehen

Jannik Sinner wird aufgrund einer Krankheit nicht am ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy teilnehmen können.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 12:55 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner wird 2024 nicht in Paris-Bercy aufschlagen

Jannik Sinner und Paris-Bercy - das passt noch nicht so richtig zueinander. Im vergangenen Jahr zog sich der Südtiroler nach einem Match, das bis nach zwei Uhr früh gedauert hatte, mitten im Turnier zurück, weil er sich für die ATP Finals in Turin nicht verbrennen wollte. Nun kann Sinner gleich gar nicht beim letzten 1000er des Tennisjahres antreten. Der Grund? Jannik Sinner ist krank.

MIt Blick auf die Auslosung lässt sich sagen, dass es wohl ein brutales Turnier für den zweimaligen Major-Champion geworden wäre. Denn gleich zum Auftakt hätte wohl Ben Shelton gewartet, danach möglicherweise Folger Rune, im Viertelfinale Taylor Fritz. Natürlich wäre Sinner in all diese Partien aufgrund seines Ausnahmestatus als Favorit gegangen. Oberste Priorität genießen beim Branchenprimus aber sicherlich die Finals in Turin. Dort war Sinner im vergangenen Jahr im Endspiel an Novak Djokovic gescheitert.

Djokovic könnte Turin verpassen

Der serbische Großmeister fehlt in Paris-Bercy bekanntlich auch. Allerdings auf eigenen Wunsch. Und auf eigenes Risiko: Denn Djokovic liegt im Race to Turin im Moment auf Position sechs, könnte noch von Casper Ruud, Andrey Rublev, Alex de Minaur, Grigor Dimitrov und sogar Stefanos Tsitsipas überholt werden. Und somit die Qualifikation für die Finals verpassen.

Allerdings hat Djokovic schon vor ein paar Wochen angemerkt, dass die inoffizielle ATP-Weltmeisterschaft, die er bereits sieben Mal für sich entscheiden konnte, keine besondere Bedeutung mehr hat. Er konzentriere sich eigentlich nur noch auf die Grand-Slam-Turniere und die Aufgaben im Trikot des serbischen Teams.

Sinners Platz im Tableau nimmt übrigens Arthur Cazaux ein. Und der französische Lucky Loser hat tatsächlich gleich zweimal Glück gehabt: Cazaux erbt nämlich auch das Freilos von Jannik Sinner. Und zeiht direkt in die zweite Runde ein.

