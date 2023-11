ATP Masters Paris-Bercy: Sinner gewinnt die Late, Late Show - und muss gleich wieder ran

Diesmal war es Jannik Sinner, der beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy bei weit nach zwei Uhr spielen musste. Zeit zur Regeneration bleibt dem Südtiroler nicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.11.2023, 06:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner absolviert am heutigen Donnerstag eine Doppelschicht

Die gute Nachricht für Jannik Sinner ist ja, dass er nach seinem Erfolg bei den Erste Bank Open in Wien zumindest einen komplett freien Tag zum Verschnaufen bekommen hat. Den zweiten hat sich der Südtiroler dann genommen, weil er sich am Dienstag aus dem ursprünglich geplanten Doppel mit Stan Wawrinka zurückgezogen hat. Und streng genommen blieb der Mittwoch ja auch spielfrei: Denn als Sinner und Mackenzie McDonald den Center Court in der Accor Arena betreten konnten, zeigte die Uhr bereits ein paar Minuten nach Mitternacht an.

#VIDEO

Es spricht für die professionelle Arbeitseinstellung von Jannik Sinner, dass er sich dadurch nicht hat irritieren lassen. Lob gebührt andererseits aber auch McDonald - denn es braucht ja immer zwei engagierte Mitarbeiter, um ein solides Unterhaltungsprogramm abzuliefern. Und das war das 6:7 (6), 7:5 und 6:1 zugunsten von Sinner allemal. Auch wenn die Partie deutlich nach zwei Uhr Früh ihr Ende fand.

Sinner mit makelloser Bilanz gegen de Minaur

Zeit zur Regeneration bleibt dem Sieger der Mittwochnacht aber keine. Denn die Turnierplaner haben ihn mit dem vierten Match des Tages belohnt: Nicht vor 17 Uhr geht es gegen Alex de Minaur, was schon unter „normalen“ Umständen ein ziemlich anstrengender Auftrag ist.

Tröstlich ist aus Sicht von Jannik Sinner aber immerhin eines: Er hat alle bisherigen Partien gegen den Australier gewonnen. Und die letzten beiden nicht einmal knapp: So gewann er in Cincinnati 2023 wie auch in Madrid 2022 jeweils mit 6:4 und 6:1.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy