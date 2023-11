ATP Finals: Siebenter Titel! - Novak Djokovic entzaubert Jannik Sinner im Finale

Novak Djokovic ließ im Endspiel der ATP Finals 2023 in TurinPublikumslieblingJannik Sinner in zwei Sätzen keine wirkliche Chance. Es ist der siebente Titel des Serben beim hochdotierten Jahresabschluss-Turnier.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.11.2023, 20:19 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic holte sich in Turin den achten Titel bei den ATP Finals

Novak Djokovic bleibt das Maß aller Dinge im Tennissport: Der Rekordspieler setzte sich im Finale der ATP Finals 2023 in Turin gegen den Italiener Jannik Sinner nach 1:43 Stunden schlussendlich deutlich mit 6:3, 6:3 durch und sicherte sich damit den inoffiziellen Weltmeistertitel bei den Herren zum siebenten Mal. Kein anderer ATP-Profi hat dieses Event nun so oft gewonnen wie der 36-Jährige. Sinner muss hingegen nach einer richtig starken Turnierwoche weiterhin auf seinen ersten Sieg bei den Finals oder einem Grand-Slam-Turnier warten.

Von Beginn weg zeigte der Weltranglisten-Erste, dass er im heutigen Endspiel keine Lust auf ein ähnliches Erlebnis hatte wie vergangenen Dienstag, als sich der Lokalmatador derart stark präsentierte, dass er ihn in einer 3:09-Stunden-Schlacht im Tiebreak des dritten Satzes besiegen konnte. So nahm Djokovic dem Südtiroler gleich dessen Service zur 3:1-Führung ab und gab diese bis zum Ende des Satzes auch nicht mehr aus der Hand.

Djokovic bleibt auch in brenzligen Situationen stabil

Auch im zweiten Durchgang nutzte Djokovic zum Auftakt eine Schwächephase Sinners und ging mit 1:0 und Break in Front. Als es in weiterer Folge beim Stand von 3:2 aus der Sicht des Serben kurz brenzlig wurde, wehrte der 23-fache Grand-Slam-Champion humorlos zwei Breakbälle ab und brachte auch dieses Servicegame durch.

Anschließend entspann sich ein über fünfzehn Minuten dauerndes Aufschlagspiel Sinners, indem es achtmal über Einstand ging und das sich schlussendlich der 22-Jährige sichern konnte. Ein 0:30 im nächsten Servicegame des Belgraders konnte er jedoch nicht nutzen. Insgesamt merkte man Sinner die Nervosität in seinem bislang wichtigsten Endspiel seiner Karriere an, Djokovic trumpfte in den entscheidenden Momenten mit mehr Stabilität und Erfahrung auf.

"Nole" überwintert mit einem beeindrucken Vorsprung von 2390 Zählern vor dem zweitplatzierten Spanier Carlos Alcaraz ganz klar auf Weltranglisten-Position eins.

