ATP Finals live: Novak Djokovic vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Jannik Sinnertreffen im Finale bei den ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 18:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2023, 07:27 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Jannik Sinner treffen auch im Endspiel der ATP Finals in Turin aufeinander

Lokalmatador Jannik Sinner trifft im Endspiel der ATP Finals in Turin auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Bereits in der Gruppenphase haben die beiden gegeneinander gespielt, dort setzte sich der Italiener in einem mehr als engen Match in drei knappen Sätzen durch.

Im Head-to-head führt jedoch der 23-fache Grand-Slam-Champion mit 3:1.

Djokovic vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Jannik Sinner gibt es ab 18 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Turin