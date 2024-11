ATP Masters Paris-Bercy live: Alexander Zverev vs. Holger Rune im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Holger Rune treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2024, 14:05 Uhr

Alexander Zverev schielt nach seinem zweiten Masters-Titel der Saison, nachdem er auf Sand beim 1000er-Event in Rom triumphieren konnte. Mit einer starken und konzentrierten Leistung besiegte der Hamburger im gestrigen Halbfinale beim Masters-Turnier in Paris Bercy seinen früheren Angstgegner Stefanos Tsitsipas aus Griechenland in zwei Sätzen.

Auch gegen Holger Rune sah die direkte Bilanz anfangs nicht rosig für den deutschen Olympiasieger aus. Beim Heimspiel am Münchner Aumeister setzte es im ersten Aufeinandertreffen eine bittere Zweisatz-Niederlage, die den Dänen später zu seinem überraschendenn ersten ATP-Triumph führen sollte. In diesem Jahr konnte der 27-jährige Zverev die Scharte mit zwei Erfolgen wieder auswetzen. Während er in Roland Garros noch über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen musste, siegte er beim Masters-Event in Kanada in zwei Sätzen.

Zverev vs. Rune - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Holger Rune gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy