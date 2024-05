Bärenstark! Alexander Zverev gewinnt Masters in Rom

Mit einer beeindruckenden Vorstellung hat sich Alexander Zverev den Titel beim Masters-Turnier in Rom gesichert. Gegen Nicolas Jarry gewann der Deutsche das Finale mit 6:4, 7:5. Dabei zeigte er vor allem eine Weltklasse-Leistung bei seinem Aufschlag und verlor nur fünf Punkte bei eigenem Service. Damit ist er nun alleiniger deutscher Rekordhalter bei Masters-Events.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.05.2024, 19:13 Uhr

Die French Open können kommen. Alexander Zverev hat mit einer sehr starken Leistung das Turnier in Rom gewonnen. 6:4, 7:5 hieß es am Ende für den gebürtigen Hamburger im Finale, der nun auch zu den Top-Favoriten für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres in Roland Garros gilt.

Zum Matchverlauf: In den ersten Spielen zeigten die Aufschläger im Masters-Finale von Rom eine außergewöhnliche Bilanz. In der Statistik konnte der Return-Spieler in den ersten drei Aufschlagspielen nicht einen Punkt markieren. In der Folge des zweiten Satzes wurde Alexander Zverev der bestimmende Spieler auf dem Center Court, allerdings ohne sich ein Break sicher zu können. Dennoch wirkte der Deutsche ruhig, da er sich eben voll und ganz auf seinen Aufschlag verlassen konnte. Gegen Ende des ersten Satzes lag die Quote beim ersten Aufschlag von Alexander Zverev bei über 90 (!) Prozent.

Alexander Zverev überholt Boris Becker

Und bei 5:4 für Alexander Zverev verlässt Nicolas Jarry plötzlich die Genauigkeit. Er trifft auf einmal keinen ersten Aufschlag mehr und setzt zwei Vorhände knapp ins Aus. Damit holt sich Zverev zwei Satzbälle und mit einem „Unforced Error“ von Jarry holt sich Alexander Zverev verdient den ersten Satz.

Der zweite Satz machte genau dort weiter. Zverev zeigte sich weiter beeindruckend souverän mit dem Aufschlag und konnte seine Quote. Jarry musste bei seinen Aufschlagspielen erheblich mehr kämpfen, aber er kämpfte auch bravourös. Dennoch zeigte seine Körpersprache eindeutig: Wenn mein Gegenüber so weiter serviert, werde ich keine Chance haben!

Als Belohnung auf Platz vier der Welt

Und wieder sah es so aus, dass ein schwaches Spiel von Jarry bei 4:5 aus seiner Sicht, den Satz und damit auch das Match entscheidet. Bei 4:5 unterlaufen Jarry plötzlich zwei Doppelfehler und ein einfacher Rückhandfehler. Zwei Matchbälle für Zverev. Jarry zeigt aber sein Kämpferherz und wehrt beide Matchbälle ab und stellt auf 5:5.

Bei 6:5 ist es dann aber soweit. Er nutzt seinen vierten Matchball, indem er mit einer aggressiven Vorhand-Longline den Chilenen in die Knie zwingt. Damit gewinnt Alexander Zverev zum zweiten Mal das Turnier in Rom und setzt sich mit sechs Master-Titel vor Boris Becker, der fünfmal bei einem dieser Kategorie triumphieren konnte. Und auch in der Weltrangliste klettert der Rom-Sieger. Er übergolt Daniil Medvedev und rangiert nun auf Platz vier.

