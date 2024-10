ATP Masters Paris-Bercy live: Alexander Zverev vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Tallon Griekspoor treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy aufeinander. Das Match gibt es ab 19 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2024, 20:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

Alexander Zverev und Tallon Griekspoor zuletzt in Shanghai

Sechs Partien hat es zwischen Alexander Zverev und Tallon Griekspoor bislang auf der ATP-Tour gegeben. Und obwohl der Deutsche die Nase mit 5:1-Siegen vorne hat, so waren die meisten Matches doch sehr unterhaltsam. Zuletzt in Shanghai setzte sich Zverev im Tiebreak des Entscheidungssatzes durch. Wie auch schon bei den French Open 2024.

Für Zverev ist Paris-Berdy die vorletzte Station in einer langen Saison. Er wird noch bei den ATP Finals in Turin aufschlagen, sich dann aber nicht mit der deutschen Mannschaft zur Davis-Cup-Finalrunde nach Málaga begeben.

Zverev vs. Griekspoor - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Tallon Griekspoor gibt es ab 19 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy