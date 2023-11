ATP Masters Paris-Bercy live: Dominic Thiem vs. Holger Rune im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiemtrifft beim ATP-Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy in der zweiten Runde auf Holger Rune. Das Match gibt es ab ca. 19:30 Uhr live auf Sky, TennisTV und in unserem Ticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 31.10.2023, 22:19 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft in der zweiten Runde von Paris-Bercy auf Holger Rune

Dominic Thiem ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy nach der erfolgreichen Qualifikation und dem Dreisatz-Krimi gegen Stan Wawrinka in der ersten Runde des Hauptwettbewerbs bereits drei Siege reicher. Auf der anderen Seite steigt Holger Rune nach einem Freilos erst am heutigen Tag ins Turniergeschehen ein.

Das bislang einzige Duell der beiden gab es dieses Jahr in der zweiten Runde von Monte-Carlo, wo sich der Däne klar in zwei Sätzen durchsetzen konnte. Allerdings müht sich der aktuell Weltranglisten-7. seit dem Viertelfinal-Aus in Wimbledon mit starken Formschwankungen ab.

Thiem vs. Rune - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Holger Rune gibt es ab 19:30 Uhr live auf Sky, TennisTV sowie in unserem Ticker.

Das Einzel-Tableau in Paris-Bercy