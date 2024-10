ATP Masters Paris Bercy live: Jan-Lennard Struff vs. Arthur Fils im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Arthur Fils treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 12:30 live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2024, 14:58 Uhr

© Getty Images Jen-Lennard Struff und Arthur Fils treffen heute das erste Mal aufeinander

Premiere auf der ATP-Tour! Denn Jan-Lennard Struff, mittlerweile auch schon 34 Jahr alt, und Arthur Fils, immer noch zarte 20, sind sich auf der ATP-Tour noch nie begegnet. Beide haben in diesem Jahr schon als Turniersieger angeschrieben: Struff mit seinem ersten Championat in München überhaupt, Fils konnte die 500er in Hamburg und Tokio für sich entscheiden.

In Runde eins wusste der deutsche Davis-Cup-Spieler gegen Lorenzo Musetti voll zu überzeugen. Aber auch Arthur Fils ließ gegen Marin Cilic nichts anbrennen. Der Sieger dieses Duells könnte übrigens auf Alexander Zverev treffen.

Struff vs. Fils - hier gibt es einen Livestream

Das Matchzwischen Jan-Lennard Struff und Arthur Fils gibt es ab ca. 12:30 live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy