ATP Masters Paris-Bercy live: Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Finale des ATP-Masters-1000-Turniers von Paris-Bercy auf Daniil Medvedev. Die Begegnung gibt es ab 15:00 Uhr live im TV und Stream bei Sky zu sehen, hier findet ihr den Match-Tracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2021, 15:03 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev fordert Novak Djokovic im Endspiel

Mehr geht nicht: Im Endspiel des letzten ATP-Masters-1000-Event des Jahres bekommt es Branchenprimus Novak Djokovic mit seinem ersten Verfolger Daniil Medvedev zu tun. Das jüngste Duell entschied der Russe im Finale der US Open klar in drei Sätzen für sich, ingesamt führt Djokovic im Head to Head noch mit 5:4.

Djokovic vs. Medvedev - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev wird ab 15:00 Uhr live und exklusiv im TV und Stream bei Sky angeboten. Hier findet ihr den Match-Tracker zur Partie.

Hier das Einzel-Draw aus Paris-Bercy.