Jetzt live: Novak Djokovic im Finale gegen Holger Rune

Novak Djokovic trifft im Endspiel des ATP-Masters-1000-Events von Paris-Bercy auf Überraschungsmann Holger Rune. Das Finale ist für 15:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei TennisTV und Sky angeboten. Hier gibt es den Matchtracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2022, 15:03 Uhr

Holger Rune hat in Paris-Bercy Außergewöhnliches im Blick: Der Däne könnte beim ATP-Masters-1000-Event in der französischen Hauptstadt in einem Turnier gleich fünf Top-10-Spieler besiegen - und dieses unfassbare Ereignis mit dem Titelgewinn beim großen Hartplatzklassiker krönen. Wenn er denn im Endspiel gegen Novak Djokovic die Oberhand behält.

Rune vs. Djokovic - wer ist Favorit?

Und dies dürfte als die wohl schwierigste Aufgabe bei diesem Turnier einzustufen sein, ist der Serbe doch seit nunmehr 13 Einzelmatches unbesiegt. Im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas hatte der Grieche den 21-fachen Grand-Slam-Sieger aber durchaus knapp an einer Niederlage, zog im Tiebreak des dritten Satzes aber dann doch den Kürzeren.

Als Favorit geht der Serbe nichtsdestoweniger ins Endspiel. Der Serbe liegt als Nummer sieben der Welt klar vor Youngster Rune, der sich aufgrund zuletzt großartiger Wochen mit einem Titelgewinn in Paris-Bercy aber noch auf den ersten Alternate-Platz für die Nitto-ATP-FInals in Turin spielen könnte. Im Head-to-Head liegt Djokovic in Front, das bislang einzige Duell bei den US Open ging an den Mann aus Belgrad.

Djokovic vs. Rune - wo es einen Livestream gibt

Das Endspiel beim ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy ist für 15:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei TennisTV und Sky angeboten. Hier gibt es den Matchtracker zur Partie.