ATP Masters Paris-Bercy: Mit Monster-Comeback - Hugo Gaston wirft Carlos Alcaraz raus

Hugo Gaston hat in der Freitagnacht die Sensation perfekt gemacht und Carlos Alcaraz aus dem ATP-Masters-1000-Even von Paris-Bercy geworfen. Im zweiten Satz benötigte der Franzose dafür jedoch ein denkwürdiges Comeback.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.11.2021, 07:55 Uhr

Hugo Gaston hat in Paris-Bercy sensationell das Viertelfinale erreicht

Erstmals einer breiten Masse bekannt wurde der Name Hugo Gaston vor etwas mehr als einem Jahr. Damals, als sich der junge - unkonventionell auftretende - Franzose überraschend ins Achtelfinale der French Open spielte. Und dort den frischgebackenen US-Open-Sieger Dominic Thiem gehörig zu fordern wusste. Gaston unterlag dem Österreicher zwar schlussendlich in fünf Sätzen. In Erinnerung blieb jedoch vorrangig die regelrechte Flut an Stopps, mit denen der 21-Jährige damals immer wieder zum Erfolg kam.

Nun wurde es still um die Nachwuchshoffnung für den französischen Tennissport. Bis Gaston nach Paris zurückkehrte - diesmal aber zum ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy. Dort avancierte Gaston schnell zum absoluten Publikumsliebling. Sehr zum Leidwesen von Carlos Alcaraz, der in der Freitagnacht nicht zuletzt an einem teilweise hart grenzwertig agierenden Heimpublikum - und an seinen eigenen Nerven scheiterte.

Aber alles der Reihe nach: Hugo Gaston konnte am Freitag den ersten Durchgang im Achtelfinalduell der Youngsters für sich entschieden, im zweiten Satz sah dann aber alles so aus, als würde der Favorit aus Spanien ausgleichen. Bereits mit 5:0 war Alcaraz in Front gelegen - über die Ziellinie brachte es der 18-Jährige aber nicht. Denn Gaston setzte zum Monster-Comeback an, machte sage und schreibe sieben Games in Serie und löste sensationell mit 6:4 und 7:5 das Viertelfinalticket. Dort bekommt es Gaston nun mit der Nummer zwei des Turniers, Daniil Medvedev, zu tun.

Hier geht´s zum Draw von Paris-Bercy!