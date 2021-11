ATP Masters Paris-Bercy: Novak Djokovic gegen Marton Fucsovics mit einigen Problemen

Novak Djokovic ist erfolgreich in das ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy gestartet. Der Weltranglistenerste hatte mit dem Ungarn Marton Fucsovics jedoch deutlich mehr zu kämpfen, als zu erwarten war.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.11.2021, 23:25 Uhr

Novak Djokovic ist gut in das ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy gestartet

Von großen Problemen, nach längerer Pause wieder in die Spur zu finden, war bei Novak Djokovic bei dessen erstem Auftritt seit der US-Open-Finalniederlage zunächst nichts zu sehen. Der Weltranglistenerste schnappte sich im Zweitrundenduell mit dem Ungarn Marton Fucsovics gleich im ersten Aufschlagspiel das erste Break, welches der Branchenprimus nach etwas mehr als einer halben Stunde auch locker zum Satzgewinn transportieren konnte.

Diese Tonart änderte sich im zweiten Durchgang schlagartig. Djokovic hatte nun Probleme, kassierte ein frühes Break, welches ein nun außerordentlich gut aufschlagender Marton Fucsovics auch zum Satzgewinn transportieren konnte. Und auch zum Start in den dritten Durchgang hatte der Ungar Oberwasser, beim Stand von 1:1 und 0:30 bei Aufschlag Djokovic dann aber ein Bruch.

Djokovic mit starker Phase in Satz drei

Von nun an war es nämlich der Weltranglistenerste, der am Montag bereits im Doppel-Bewerb des ATP-Masters-1000-Events reüssieren konnte, der plötzlich das Geschehen am Center Court nach Belieben kontrollierte. Der Serbe pushte sich nun deutlich lauter, schaffte sage und schreibe zehn Punkte in Serie und zog mit Break davon.

Erneut zeigte der Serbe jedoch Nerven, spielte ein katastrophales Aufschlagspiel und musste das Rebreak hinnehmen. In einer spielerisch selten hochklassigen Partie agierte vor allem Djokovic ungewohnt fehleranfällig. Und konnte dennoch ein weiteres Break nachlegen, nachdem sich Fucsovics einige haarsträubende Fehler - vor allem mit dem Rückhand-Slice leistete. Nun sollte dem Ungarn kein Comeback mehr gelingen, mit 6:2, 4:6 und 6:3 löste der Serbe schließlich sein Drittrundenticket, in der Runde der letzten 16 wartet der Serbe auf den Sieger im rein-französischen Duell zwischen Gael Monfils und Adrian Mannarino.

Hier geht´s zum Draw von Paris-Bercy!