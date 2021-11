ATP Masters Paris-Bercy: Novak Djokovic nach Fehlstart erster Finalist

Der Serbe Novak Djokovic hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy mit einem Dreisatz-Erfolg über Hubert Hurkacz das Finalticket gelöst und damit einen ganz eindrucksvollen Rekord aufgestellt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2021, 17:29 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht nach einem Sieg über Hubert Hurkacz im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy

Branchenprimus Novak Djokovic hat beim ATP-Masters-1000-Event in Paris-Bercy als erster Spieler das Finale erreicht. Der Serbe setzte sich nach einem Fehlstart im ersten Satz nach 2:17 Stunden Spielzeit gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 3:6, 6:0, 7:6 (5) durch. Es ist für den Weltranglisten-Ersten der erste Turnierauftritt seit der US-Open-Final-Niederlage Anfang September gegen Daniil Medvedev.

Djokovic steht mit dem erkämpften Vorschlussrunden-Sieg in seinem siebenten Saisonfinale, vier der bisherigen sechs Endspiele konnte der Belgrader für sich verbuchen. Er steht auch zum siebenten Mal im Endspiel bei den Rolex Paris Masters, fünfmal konnte sich „Nole“ beim Indoor-Hartplatz-Event bislang in die Siegerliste eintragen. Sollte der Südslawe morgen den Titel holen können, würde er mit dem 37. Masters-1000-Erfolg Rafael Nadal überholen und damit alleinger Rekordhalter in dieser Wertung sein.

Rekord - zum siebenten Mal am Saisonende die Nummer eins

Einen anderen und wohl noch beachtlicheren Rekord für die nächste Zukunft hat Djokovic schon mit dem heutigen Halbfinalerfolg inne: Er steht fix zum siebenten Mal in seiner Karriere am Ende des Jahres auf Weltranglisten-Position eins. Der 34-Jährige übertrifft damit den bisherigen Rekordhalter Pete Sampras, der in seiner Laufbahn sechsmal zum Jahresende im ATP-Ranking ganz oben stand.

„Ich bin stolz und unheimlich glücklich“, meinte Djokovic im On-Court-Interview - wohlgemerkt auf französisch - direkt nach der Partie. „Selbstverständlich war das eines der größten Ziele. Es ist immer eines der größten Ziele die Nummer eins zu sein, und die Saison als Nummer eins zu beenden. Das ein siebentes Mal zu schaffen und mein Kindheitsidol und Vorbild Pete zu übertreffen, ist unfassbar. Ich bin sehr dankbar und gesegnet, in dieser Situation zu sein.“

Im Finale am Sonntag trifft der „Djoker“ entweder auf den Deutschen Alexander Zverev oder auf den zweitgesetzten Russen Daniil Medvedev.

