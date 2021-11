ATP Masters Paris-Bercy: Novak Djokovic schlägt Taylor Fritz und steht im Halbfinale

Novak Djokovic steht beim ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy im Halbfinale. Der Weltranglistenerste besiegte Taylor Fritz in zwei Sätzen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.11.2021, 18:32 Uhr

Novak Djokovic bekam es im Viertelfinale von Paris-Bercy mit Taylor Fritz zu tun

Der Start in diese Partie glückte dem Weltranglistenersten nach Maß: Die ersten sieben Punkte gingen an den Serben, schnell zog Djokovic auf 2:0 davon. Taylor Fritz beeindruckte dies nur marginal, der US-Amerikaner schaffte das Rebreak zu Null - alles war wieder in der Reihe. In der Folge entwickelte sich eine kuriose Partie, Djokovic ging neuerlich mit Break in Führung, wieder konnte Fritz kontern, schaffte das Rebreak im letzten Abdruck zum 4:5. Mit wenig langfristigem Erfolg, Djokovic machte wenig später Satz eins mit einem weiteren Break zu.

Nun hatte der Weltranglistenerste langsam in sein Spiel gefunden, im zweiten Durchgang gab sich der Serbe kaum Blöße. 6:4 und 6:3 lautete schleßlich das Endergebnis - Djokovic steht damit im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Events von Paris-Bercy. Dort geht es für den Serben am morgigen Samstag gegen den Polen Hubert Hurkacz, der wiederum den Australier James Durckworth in drei umkämpften Sätzen besiegen konnte. Für Djokovic geht es in Paris-Bercy darum, die historische Jahresende-Nummer-eins für 2021 zu fixieren. Schafft das der Serbe, hat er dieses Kunsstück so oft wie niemand vor ihm vollbracht.