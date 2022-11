ATP Masters Paris-Bercy: Novak Djokovic ringt Stefanos Tsitsipas nieder

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy hat Novak Djokovic in einem Dreisatz-Krimi Stefanos Tsitsipas bezwungen und steht im Finale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.11.2022, 19:08 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic musste im Semifinale von Paris-Bercy gegen Stefanos Tsitsipas antreten

Knapp aber doch steht Novak Djokovic im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy: Der 21-fache Grand-Slam-Champion bezwang in einer engen und spannungsgeladenen Partie den Weltranglisten-Sechsten Stefanos Tsitsipas in 2:20 Stunden schlussendlich mit 6:2, 3:6, 7:6 (4). Am morgigen Sonntag geht es für den Serben gegen Holger Rune, der Felix Auger-Aliassime in zwei Sätzen abfertigte.

Weitere Informationen folgen.

