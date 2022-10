ATP Masters Paris-Bercy: Oscar Otte übersteht Qualifikation

Mit Oscar Otte wird Deutschland doch im Einzel-Tableau des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy vertreten sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2022, 13:33 Uhr

© GEPA Pictures Oscar Otte, hier in Roland Garros, steht in Paris-Bercy im Hauptfeld

Otte, der in der laufenden Woche in Wien als Lucky Loser noch ins Hauptfeld gerutscht war, dort aber gegen Daniel Evans verlor, besiegte am Sonntag in Paris-Bercy den Spanier Bernabe Zapata Miralles sicher mit 6:4 und 6:1. Damit wird wenigstens ein deutscher Starter das letzte ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres im Einzel in Angriff nehmen. Alexander Zverev wäre natürlich direkt qualifiziert gewesen, wird sein Comeback aber erst bei einem Schaukampf in Saudi-Arabien im Dezember geben.

Ansonsten ist aber die gesamte Weltspitze in Paris vertreten, angeführt von Branchenprimus Carlos Alcaraz. Als größter Favorit auf den Titel gehat aber wohl Novak Djokovic ins Rennen.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy