ATP-Masters Paris-Bercy: Rafael Nadal feiert gegen Feliciano Lopez trotz Schwierigkeiten 1000. Karrieresieg

Rafael Nadal steht beim ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy im Achtelfinale. Der Weltranglisten-Zweite besiegte seinen Landsmann Feliciano Lopez trotz Startschwierigkeiten in einer umkämpften Partie mit 4:6, 7:6 (5) und 6:4 und feierte damit seinen 1000. Karrieresieg.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 04.11.2020, 21:20 Uhr

So groß wie im Jahr 2020 waren die Chancen im Vorfeld für Rafael Nadal wohl noch nie gewesen, beim ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy den Titel zu gewinnen. Bei einem der wenigen Turniere im ATP-Kalender, bei dem der Mallorquiner auch im fortgeschrittenen Stadium seiner Karriere auf den Titel wartet. Mit Dominic Thiem und Novak Djokovic hatten zwei seiner härtesten Konkurrenten im ATP.Ranking ihren Start abgesagt, die Nummer zwei des Turniers, Stefanos Tsitsipas, war bereits vor dem ersten Auftritt des Spaniers überraschend ausgeschieden.

In seinem Auftaktmatch im Pariser Stadtteil Bercy sollte es Rafael Nadal mit seinem Landsmann Feliciano Lopez zu tun bekommen, einem der ganz großen Dauerbrenner auf der Tour. Dieser hatte bereits in der ersten Runde eine starke Leistung abrufen können und den Serben Filip Krajinovic aus dem Turnier genommen. Auch gegen Nadal erwischte Lopez einen guten Start, holte sich ein frühes Break, das er in der Folge auch zu bestätigen wusste. Der Spanier profitierte dabei aber von einer recht unterdurchschnittlichen Leistung Nadals, der insbesondere mit dem Return große Probleme hatte.

Lopez holt Satz eins

Auch in der Folge sollte der Weltranglisten-Zweite nicht wirklich Zugriff auf die Aufschlagspiele seines Gegenübers bekommen. Zwar präsentierte sich der 34-Jährige nun bei eigenem Aufschlag deutlich souveräner, in die Nähe eines Breaks sollte Nadal aber nicht kommen. Durchgang eins ging folgerichtig nach etwas mehr als vierzig Minuten mit 6:4 an Feliciano Lopez.

Im zweiten Durchgang sollte Rafael Nadal der etwas bessere Start gelingen, der Mallorquiner fand beim Stand von 2:1 zwei Breakbälle vor, konnte diese aber nicht nutzen. Insbesondere mit der Vorhand unterliefen Nadal weiterhin ungewöhnlich viele Fehler. Auch im nächsten Aufschlagspiel Lopez´ sollte Nadal zu Breakbällen kommen, erneut blieben diese aber ungenutzt.

Da Feliciano Lopez in der Folge in seinen Aufschlagspielen wieder deutlich souveräner agierte, musste ein Tiebreak die Entscheidung in Durchgang zwei bringen. In diesem bestätigte Rafael Nadal seine ausgezeichnete Service-Leistung - der Spanier hatte in Durchgang zwei überhaupt nur zwei Punkte bei eigenem Aufschlag abgegeben -, holte sich nach einem starken Return das Minibreak und stellte nach einer Stunde und 44 Minuten mit seinem dritten Satzball auf 1:1.

1000. Karrieresieg für Nadal

Diesen Schwung konnte der Mallorquiner auch in die Anfangsphase des Entscheidungssatzes mitnehmen, erhöhte gleich im ersten Aufschlagspiel Lopez´ den Druck und holte sich gleich mit der ersten Breakchance den Vorteil in Satz drei. Der Weltranglisten-64. hatte postwendend zwei Chancen, das sofortige Rebreak zu schaffen, konnte diese aber nicht verwerten. Das sollte es an Gelegenheiten gewesen sein für Feliciano Lopez. Rafael Nadal agierte nun in seinen Aufschlagspielen makellos und machte nach exakt zweieinhalb Stunden den 4:6, 7:6 (5) und 6:4-Erfolg perfekt.

Es ist dies der insgesamt 1000. Karriere-Sieg für den 20-fachen Grand-Slam-Champion. Im Achtelfinale trifft Rafael Nadal nun auf Jordan Thompson, der Borna Coric in drei Sätzen besiegen konnte. Bereits am Nachmittag hatte sich Alexander Zverev mit einer beeindruckenden Leistung gegen Miomir Kecmanovic seinen Platz in der Runde der letzten 16 gesichert. Auch Daniil Medvedev steht im Achtelfinale, der Russe profitierte von einer Aufgabe des Südafrikaners Kevin Anderson. Sein Landsmann Andrey Rublev bestätigte mit einem klaren Zwei-Satz-Erfolg über Radu Albot seine starke Verfassung, Stan Wawrinka ist nach Nadal im Einsatz.