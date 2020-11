ATP-Masters Paris-Bercy: Rafael Nadal über 1000. Sieg - "Heißt, dass ich alt bin"

Rafael Nadal musste am Mittwochabend für seinen 1000. Karriereerfolg hart kämpfen. Im Anschluss zeigte sich der Weltranglisten-Zweite demütig - und zu Scherzen aufgelegt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 04.11.2020, 22:05 Uhr

Rafael Nadal feierte gegen Feliciano Lopez seinen 1000. Sieg auf der ATP-Tour

Es sei das erwartet schwere Spiel geworden, gegen einen Gegner, gegen den es auf diesem Untergrund sehr schwer zu spielen sei, betonte Rafael Nadal im Anschluss an seinen hart erkämpften 4:6, 7:6 (5) und 6:4-Erfolg gegen Kumpel Feliciano Lopez. Es sollte ein ganz spezieller in der Karriere des Mallorquiners sein, der 1000. auf der ATP-Tour in der Ausnahmelaufbahn des 20-fachen Grand-Slam-Champions.

"Das heißt, dass ich alt bin", scherzte Rafael Nadal wenigen Augenblicke, nachdem ihm am verwaisten Centre Court in der Accor Arena ein Pokal in der Form eines 1000ers überreicht wurde. Dann schlug der Spanier aber doch ernstere Töne an: "Das bedeutet, dass ich so lange Zeit gut gespielt habe, denn diese Zahl zu erreichen, liegt daran, dass ich seit vielen Jahren gut spiele und das ist etwas, das mich glücklich macht. Ich kann mich nur bei all den Menschen bedanken, die mir geholfen haben, dort hinzukommen, wo ich jetzt bin."

"Auf viele Dinge in meiner Karriere stolz"

Seinen Ursprung genommen hatte diese Serie vor etwas mehr als 18 Jahren, als er beim ATP-Event in Mallorca Ramon Delgado bezwingen sollte. Nun hat der Weltranglisten-Zweite also "eine sehr spezielle Zahl" erreicht, wie dieser in der Pressekonferenz im Anschluss erklärt. "Auch wenn es nicht dasselbe ist, einen solchen Moment ohne die Zuschauer zu feiern, ich habe es auch mit der ATP, mit den Supervisorn, mit Guy Forget und den Ballkindern sehr genossen", so der 34-Jährige.

Dass Nadal einmal an einen solchen Punkt gelangen sollte, war lange unsicher, hatte der Spanier doch immer wieder mit Verletzungen und körperlichen Problemen zu kämpfen gehabt. "Nun ja, ich bin auf sehr viele Dinge in meiner Karriere sehr stolz. Aber natürlich war ich mit vielen Problemen, mit Verletzungen, in verschiedenen Phasen meiner Karriere konfrontiert. Also ja, ich bin sehr stolz darauf, auch nachdem ich etwas erreicht habe, hungrig geblieben zu sein und bescheiden genug gewesen zu sein, um die Herausforderungen anzunehmen", so der 20-fache Grand-Slam-Champion.

Dass der Weltranglisten-Zweite für diesen 1000. Sieg durchaus härter arbeiten musste, als viele erwarten hatten, ist für Nadal nicht zwingen überraschend: "Es war ein sehr schwerer Start. Aber ich habe einen Weg gefunden, und das ist doch das Wichtigste, oder? Die erste Runde zu gewinnen. Ich hoffe, ich bin morgen bereit und kann besser spielen", so der 34-Jährige. Es sei dies ein Sieg, auf den er besonders stolz sei. "Die perönliche Genugtuung ist oftmals größer, wenn du diese Matches gewinnst, als wenn du 6:3 und 6:3 gewinnst."

Für Rafael Nadal geht es am heutigen Donnerstag gegen Jordan Thompson weiter, der überraschend Borna Coric aus dem Turnier genommen hatte.