ATP Masters Paris-Bercy: Rafael Nadal vor Indoor-Saison - "Fühle mich auf diesem Belag besser vorbereitet als zuvor"

Rafael Nadal gilt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy als Topfavorit auf den Titel - und schickte vor seinem Auftakmatch gleich eine kleine Kampfansage an die Konkurrenz.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.11.2020, 12:27 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal geht in Paris-Bercy als Topfavorit ins Rennen

Wirklich zufrieden kann Rafael Nadal mit seiner bisherigen Ausbeute beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy und bei den ATP Finals nicht sein. Bei beiden Turnieren war dem so erfolgsverwöhnten Spanier noch kein Turniersieg vergönnt, 2020 soll aber alles anders werden. Denn der Weltranglistenzweite wird in der französischen und britischen Hauptstadt - anders als in vielen anderen Spielzeiten - mit vollen Tanks an den Start gehen.

"Ich fühle mich auf diesem Belag besser vorbereitet als zuvor", betonte Nadal vor Turnierstart. Dafür gebe es vor allem zwei Gründe: "Meine Beine sind nicht so schwer wie in der Vergangenheit und mein Spiel hat sich zuletzt gut entwickelt." In den vorangegangenen Spielzeiten sei der 34-Jährige hingegen meist sehr erschöpft in die Indoor-Saison gegangen.

"Ich werde dieser Turnier unter besseren Voraussetzungen als in der Vergangenheit bestreiten", konstatierte Nadal. Dennoch betonte der Weltranglistenzweite, dass Indoor-Hartplatz für ihn der wohl schwierigste aller Beläge sei: "Das ist vermutlich der Untergrund, auf dem ich am besten spielen muss, um Erfolg zu haben."

Nadal eröffnet gegen Lopez

Im vergangenen Jahr hatte Nadal kurz vor Beginn der Halbfinalpartie gegen Denis Shapovalov aufgrund einer Bauchmuskelverletzung zurückgezogen. Sorgen angesichts des Verletzungspechs, das den 20-fachen Grand-Slam-Sieger in Paris-Bercy während seiner Karriere des Öfteren heimgesucht hatte, hat der Mallorquiner aber nicht.

Keine Angst, aber zumindest Respekt dürfte Nadal hingegen vor seinem Zweitrundengegner haben. Feliciano Lopez gewann in der ersten Runde beim 7:6 (11) und 6:1-Erfolg gegen Filip Krajinovic alle 34 gespielten Punkte nach eigenem ersten Aufschlag und entschied zudem die beiden jüngsten Duelle der beiden (Cincinnati 2015 und Shanghai 2014) für sich. Demnach sollte Nadal seiner Kampfansage am besten gleich zu Beginn Taten folgen lassen.

Das Einzel-Tableau in Paris-Bercy