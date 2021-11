ATP Masters Paris-Bercy: Revanche geglückt! Novak Djokovic dreht Finale gegen Daniil Medvedev

Novak Djokovic hat dank eines Dreisatzerfolges über Daniil Medvedev das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gewonnen. Der Weltranglistenerste entschied das hochklassige Endspiel mit 4:6, 6:3 und 6:3 für sich - und revanchierte sich somit auch für die Finalniederlage bei den US Open.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.11.2021, 17:42 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic durfte über den Titelgewinn in Paris-Bercy jubeln

Hier könnt ihr den Match-Tracker der Partie nachlesen

6:4, 6:4 und 6:4. So lautete das Endergebnis aus der Sicht von Daniil Medvedev im Finale der diesjährigen US Open - und auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy sicherte sich der Russe den ersten Satz mit 6:4. Nach einem Break im ersten Game hatte Endspielgegner Novak Djokovic zwischenzeitlich ausgeglichen, einen weiteren Aufschlagverlust im siebenten Spiel konnte der Weltranglistenerste aber nicht mehr egalisieren.

Im zweiten Abschnitt gelang hingegen Djokovic der bessere Start. Der 34-Jährige nahm Medvedev das Service zum 3:1 und vermochte diesen Vorsprung anschließend auch über die Ziellinie zu transportieren. Der Serbe überraschte dabei immer wieder mit Netzangriffen - am Ende der Partie standen insgesamt 36 zu Buche - und drückte dem hochklassigen Endspiel somit seinen Stempel auf.

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch im dritten Satz, in dem Djokovic dank zweier Breaks schnell auf 5:2 stellte. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger konnte das Match zwar nicht ausservieren, nahm Medvedev aber ein weiteres Mal den Aufschlag ab und verwandelte nach 2:15 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum 4:6, 6:3 und 6:3-Erfolg.

Durch seinen sechsten Triumph in Paris-Bercy sicherte sich Djokovic seinen 37. Titel auf ATP-Masters-1000-Ebene und liegt somit nun einen Turniersieg vor Rafael Nadal. Schon vor dem Endspiel war festgestanden, dass der 34-Jährige auch das Jahr 2021 als Weltranglistenerster abschließen wird.

