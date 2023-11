ATP Masters Paris-Bercy: Rune lässt Altmaier keine Chance

Holger Rune siegte am späten Abend gegen Daniel Altmaier beim ATP Masters in Paris-Bercy 6:3, 6:3 und steht damit im Viertelfinale.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2023, 00:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Holger Rune spielte gegen Daniel Altmaier eine starke Partie.

Rune selbst musste gegen einen soliden beginnenden Altmaier drei Breakbälle beim Stand von 2:3 abwehren, anschließend gelang dem 20-Jährigen im siebten Spiel dann das Break. Der Weltranglistensiebte, der im ersten Satz mehr Winner und weniger Unforced Errors produzierte, machte auch die nächsten beiden Spiele und holte damit die Satzführung.

Unter den Augen von Boris Becker, der Rune leidenschaftlich von der Box aus unterstützte, setzte dieser seinen konzentrierten Auftritt im zweiten Satz fort. Auch Altmaier spielte stabil, konnte sich jedoch keine Breakchancen gegen einen starken Gegner erarbeiten. Rune hingegen nutze wie schon im ersten Durchgang seine erste Möglichkeit zum Break und servierte nach dem 5:3 sicher zum Matchgewinn aus. So dauerte die Partie leidglich 80 Minuten bis der erste Matchball die Entscheidung brachte.

Rune nun mit Becker gegen Djokovic

Holger Rune trifft im Viertelfinale nun auf Novak Djokovic. Der Serbe musste gegen Tallon Griekspoor über drei Sätze gehen, um den Einzug in die Runde der letzten Acht zu sichern. Mit dem ehemaligen Djokovic-Wegbegleiter Boris Becker hat der Däne damit natürlich einen guten Berater an seiner Seite, um den 24-maligen Grand-Slam-Champion zu besiegen.

Jedoch benötigt Beckers neuer Schützling diese Beratung vielleicht gar nicht so sehr, denn im direkten Vergleich liegt dieser sogar vorne. Von drei bisherigen Matches konnte Rune zwei für sich entscheiden. Das letzte Duell datiert aus dem Mai diesen Jahres. Beim ATP Masters in Rom setzte sich Rune in drei Sätzen im Viertelfinale gegen Djokovic durch und unterlag erst im Finale Daniil Medvedev.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy