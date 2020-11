ATP Masters Paris-Bercy: Stefanos Tsitsipas unterliegt Ugo Humbert in Thriller

Stefanos Tsitsipas und David Goffin mussten beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy bereits ihre Koffer packen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.11.2020, 00:04 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas verlor in Paris-Bercy zum Auftakt

Die Indoor-Saison verläuft für Stefanos Tsitsipas weiterhin alles andere als nach Wunsch: In Wien hatte sich der Grieche in der zweiten Runde Grigor Dimitrov geschlagen geben müssen, auch in Paris-Bercy musste sich der 22-Jährige bereits früh verabschieden: Nach einem Freilos zu Beginn unterlag Tsitsipas Ugo Humbert in drei umkämpften Sätzen.

Über 3:15 Stunden duellierten sich die beiden auf dem Court Central, ehe der körperlich sichtlich angeschlagene Humbert den 7:6 (4), 6:7 (6) und 7:6 (3)-Erfolg fixierte. Bereits im Tiebreak des zweiten Satzes hatte der Franzose drei Matchbälle vergeben. "Physisch bin ich tot", meinte der Weltranglisten-34. nach der Partie.

Schwartzman in Pole-Position für London

Auch Tsitsipas selbst war gemäß eigenen Angaben nicht bei 100 Prozent: "Während des zweiten Satzes kam meine Verletzung von Roland Garros zurück. Ich war mir nicht sicher, ob es gut war, da draußen zu sein." Seinen nächsten Auftritt wird Tsitsipas, der in Paris-Bercy nach den Absagen von Novak Djokovic und Dominic Thiem an Position zwei gesetzt war, bei den ATP Finals in London haben.

Nicht in der britischen Hauptstadt dabei sein wird hingegen David Goffin. Der Belgier musste sich Qualifikant Norbert Gombos mit 4:6 und 6:7 (6) geschlagen geben. Somit besitzt Diego Schwartzman nun beste Chancen, sich für die ATP Finals zu qualifizieren. Abgefangen werden könnte der Argentinier unter anderem noch von Pablo Carreno Busta, der den Deutschen Jan-Lennard Struff aus dem Turnier nahm.

