ATP Masters Paris-Bercy: Tim Pütz steht mit Michael Venus im Doppel-Finale

Der Deutsche Tim Pütz steht an der Seite von Michael Venus (Neuseeland) beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy im Doppel-Endspiel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2021, 14:32 Uhr

© Getty Images Tim Pütz steht an der Seite des Neuseeländers Michael Venus in Paris-Bercy im Doppel-Endspiel

Toller Erfolg für Tim Pütz beim letzten großen Turnier-Highlight der Saison 2021: Der Deutsche steht mit seinem Partner Michael Venus aus Neuseeland im Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy. Die beiden setzten sich im Halbfinale Samstagmittag gegen Jamie Murray und Bruno Soares mit 7:5, 6:3 durch und bekommen es morgen im Finale entweder mit der australisch-slowakischen Paarung John Peers und Filip Polasek (Nr. 7 des Turniers) oder mit den Lokalmatadoren Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut (3) zu tun.

Pütz und Venus sind ungesetzt in das Turnier in der französischen Hauptstadt gestartet, und besiegten auf ihrem Weg ins Halbfinale die Italiener Fabio Fognini / Lorenzo Sonego, Rajeev Ram (USA) / Joe Salisbury (Großbritannien) sowie Pütz’ Landsmann Andreas Mies, an der Seite des Franzosen Fabrice Martin, jeweils in zwei Sätzen. Der Frankfurter und der Mann aus Auckland konnten 2021 bereits das ATP-World-Tour-500-Turnier in Hamburg für sich entscheiden. Pütz hat morgen die Chance auf seinen vierten Titel in diesem Jahr auf ATP-Tour-Niveau.

